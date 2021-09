Ce fût le coup du 31 août 2021, le latéral gauche du Sporting Nuno Mendes (19 ans) est arrivé en prêt avec option d’achat (40M€) au PSG avant le gong final du mercato. Ce jeune joueur, champion du Portugal, les supporters parisiens vont dans leur majorité le découvrir. Eric Frosio, spécialiste du football portugais pour L’Equipe, l’a présenté en ces termes lors de l’EDS :

« Nuno Mendes, on peut dire que c’est un futur crack. C’est comme ça qu’il est vu ici à Lisbonne, et au Portugal. Il est jeune. Depuis son entrée dans le onze titulaire du Sporting il n’a plus quitté son poste. Il a plutôt joué comme ailier gauche dans un 3-4-3. On a surtout vu ses qualités offensives, sa faculté à centrer, provoquer, dribbler. Il est très rapide. Il sait défendre aussi, heureusement. C’est ce que recherchent Leonardo et Pochettino j’imagine. C’est un futur grand. 40M€, ça peut paraitre cher mais il vaudra beaucoup plus dans quelques années. C’est vraiment le pendant d’Achraf Hakimi. Je pense que Leonardo a concocté un mercato incroyable. Le PSG a une équipe de rêve. Il est maintenant dans l’obligation de gagner la Ligue des champions« , a commenté Eric Frosio. « Nuno Mendes n’a jamais joué dans un système à quatre. Mais les formateurs, les spécialistes estiment qu’il n’aura aucun problème à jouer dans une défense à quatre. Il l’a fait quand il était plus jeune aussi. Mais lors de la cinquantaine de matches joués avec le Sporting il était comme un ailier, à gauche. […] Il est courageux, il a une bonne mentalité. Il est travailleur, à l’écoute des anciens. Il ne posera aucun problème dans le vestiaire. J’imagine qu’il va assez vite trouver sa place dans le onze titulaire du PSG. Franchement, c’est encore une belle pioche de Leonardo. Rien à dire. Le PSG c’est une dream team, aucun poste n’est dépourvu. »