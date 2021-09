Tebas : « Je suis prêt à m’asseoir à une table avec le PSG »

Depuis plusieurs années, Javier Tebas – président du championnat d’Espagne – aime taper sur le PSG et ses propriétaires qataris. Il estime qu’il est un club état qui ne respecte pas les règles du fair-play financier. Il n’hésite pas à le dire dès qu’il prend la parole. Après sa dernière sortie médiatique, Tebas a reçu des lettres de la LFP et des Rouge & Bleu afin de mettre les choses au clair suite aux attaques répétées du patron de LaLiga. Ce dernier souhaite désormais une réunion entre les dirigeants parisiens et lui.

« Nous leur avons répondu que nous aimerions les inviter à Madrid, ou les rencontrer où ils veulent, et nous leur expliquerons exactement les raisons pour lesquelles nous avons dit ce que nous avons dit. Je suis prêt à m’asseoir à une table avec le PSG et leur expliquer pourquoi je pense qu’ils ne respectent pas les règles du fair-play financier. Nous pourrions clarifier la situation, lance Tebas au World Football Summit – un think tank sur l’industrie du football – dans des propos relayés par Goal. Mais ils ne nous ont pas encore répondu. J’imagine donc que quand nous publierons notre réponse, ils reviendront vers nous. »