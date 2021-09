Bitton : « Le chambrage, c’est l’essence même du foot »

Le PSG a une nouvelle fois remporté son match contre Metz dans les dernières secondes de la partie, cette fois-ci grâce à un but d’Achraf Hakimi. Mais une des actions qui a fait le plus parler durant cette rencontre, c’est l’attitude de Mbappé avec le gardien messin – Alexandre Oukidja – après le but de l’international marocain. Certains ont parlé de chambrage. Stéphane Bitton à tenu à défendre le numéro 7 parisien.

« Que ce soit en bien ou en mal, Kylian Mbappé fait souvent débat. On va commencer par le positif. Pour la sixième fois de sa carrière, Kylian Mbappé, qui n’a que 22 ans on l’oublie souvent, a remporté le Trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois d’août grâce aux votes du public et de ses confrères, ce qui est une belle reconnaissance. Il a dépassé Zlatan Ibrahimovic qui est lui-même une référence. Il devient le recordman des Trophées UNFP, une sacrée performance », a exposé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. « Alors oui, effectivement il fait débat depuis la fin de la rencontre face au FC Metz avec une histoire de chambrage. Une fois encore, je vais me faire le défenseur et l’avocat de Kylian Mbappé. Il faut n’avoir jamais joué au football pour ne pas comprendre l’attitude et le chambrage de Kylian Mbappé après le but victorieux inscrit par Achraf Hakimi dans les arrêts de jeu. Je suis sûr que quand vous jouiez au foot avec vos potes, il y avait du chambrage dans l’air et dans les deux camps. Face à Metz, Paris a longtemps couru après la victoire, elle est arrivée dans les arrêts de jeu comme une libération. Le chambrage a été à la hauteur de la joie provoquée par cette victoire inespérée. C’est l’essence même du jeu de football. Le football est le reflet de la société, ça chambre partout et tout le temps. Il y a ce que vous voyez entre Mbappé et Oukidja et ce que vous ne voyez pas et n’entendez pas tout au long des rencontres où le chambrage fait partie du jeu de football, c’est l’essence même de ce jeu. »