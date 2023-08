Pariez avec Betclic sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse Football Club, ce samedi à 21h, à l’occasion de la 1ère journée du Championnat de France de Ligue 1.

À l’occasion de cette rencontre, nous sommes heureux de vous annoncer notre nouveau partenariat avec Betclic, partenaire de la Ligue 1, pour vous proposer nos meilleurs pronostics ! Faites votre choix parmi la sélection de paris proposée ci-dessous et profitez d’un bonus exceptionnel vous permettant de recevoir jusqu’à 100€ de freebets !*

Les pronos de la rédac’

A la rédac, pour cette deuxième journée de Ligue 1 au Stadium de Toulouse, nous imaginons le PSG s’imposer, notamment suite au retour de son homme providentiel : Kylian Mbappé.

Nous vous proposons un combiné de trois pronostics, qui peut vous rapporter 86,10 euros pour 10 euros misés (Cote à 8,61) !

Les paris

Gonçalo Ramos buteur (2,45) :

“Kylian is back” ! Certes, mais le meilleur buteur de l’histoire du PSG, comme le nouvel arrivant Ousmane Dembélé, démarrera sur le banc. Si la cote de son but est intéressante (1,89), celle du buteur portugais Gonçalo Ramos l’est encore plus (2,45) ! Frustré par son manque de ballon la semaine dernière, l’ex-benfiquiste aura une nouvelle occasion d’inscrire son premier but sous les couleurs parisiennes.

Affamé de terrain, le quadruple meilleur buteur du championnat de France devrait à coup sûr avoir l’opportunité d’ouvrir son compteur but, à peu près un an après son dernier but à Toulouse (31 août 2022, victoire du PSG 0-3).



La cote de Gonçalo Ramos buteur contre Toulouse est de 2,45 sur BetClic.

Victoire du PSG contre Toulouse (1,64)

Victorieux à deux reprises face aux vainqueurs de la Coupe de France l’an dernier, les hommes de Luis Enrique voudront récupérer leurs premiers 3 points de la saison face à une équipe de Toulouse joueuse, et délaissée de ses hommes clés au milieu de terrain, Van den Boomen, Spierings Dejaegere.

La cote de la victoire parisienne à Toulouse est de 1,66 sur Betclic.

Du côté de la Ligue 1

Betclic, notre partenaire, est également partenaire du championnat de France ! En grands suiveurs de la Ligue 1, nous vous proposerons régulièrement des cotes spéciales sur lesquelles miser dans le championnat de France !

Match nul entre Rennes et Lens (3,65)

Le Stade Rennais sera cette année encore l’un des outsiders les plus intéressants à suivre en Ligue 1. Les coéquipiers de Martin Terrier ont accueilli cet été encore deux renforts de poids : Ludovic Blas et Enzo Le Fée.

Face à une armada lensoise qui aura l’envie de se rattraper après une fin de match difficile face à Brest la semaine dernière (2-2), et devant son public de Bollaert, la rédac imagine ces deux excellentes équipes du championnat se neutraliser au terme d’une rencontre divertissante.

Le match nul entre Lens et Rennes est à 3,65 sur Betclic

Et vous, quels sont vos bons plans pour ce match ? Mettez-les dans les commentaires !

Bon match et à vos paris !

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes

mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe répété sans fin, il est important de se fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.



*Voir conditions sur le site de Betclic