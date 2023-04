Christophe Galtier sur le départ, le PSG serait en ce moment même à la recherche de son successeur. Plusieurs noms ont émergé en ce sens, dont celui menant à Thiago Motta.

L’été promet d’être agité du côté du club de la capitale. Alors que le mercato s’annonce très mouvementé, il faudra également régler la question du coach avec un Christophe Galtier qui ne devrait pas survivre à la saison très compliquée du PSG. Tout cela doit encore trouver un écho officiel, bien évidemment, mais la tendance parait très claire aujourd’hui. Et pour le remplacer, plusieurs coaches ont d’ores et déjà été annoncés dans le viseur rouge et bleu. On retrouve, pêle-mêle, Antonio Conte, Roberto Mancini, Julian Nagelsmann, José Mourinho ou encore Thiago Motta.

Thiago Motta est focalisé sur Bologne

Ce dernier possède bien moins d’expérience que ses homologues précédemment cités, reste qu’il plairait à la direction parisienne, lui qui connaît parfaitement le PSG. En prime, il ne s’est jamais caché non plus de vouloir entraîner son ancien club. Mais, une nouvelle fois interrogé sur son avenir à la tête de Bologne, Thiago Motta a décidé de délivrer une réponse assez claire : il se projette avec son club actuel qui est, du reste, très content de son travail. « Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense aux miens. Je pense que dans le football, le présent compte, a estimé Thiago Motta en conférence de presse. L’AC Milan est le prochain objectif. Le plus difficile à battre. Le but est toujours de rivaliser avec les équipes qui sont en avance sur nous. Je parle tous les jours avec les dirigeants. Ils savent ce que nous recherchons. Ils savent ce dont nous avons besoin pour rivaliser avec des équipes fortes. Nous pensons beaucoup à l’avenir oui, pour améliorer l’équipe et aller plus loin. »