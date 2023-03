Le PSG songerait à Roberto Mancini

Plus les semaines avanceront, plus les débats autour de l’avenir de Christophe Galtier se multiplieront. Aujourd’hui, un nouveau nom est sorti du chapeau par la presse italienne pour éventuellement remplacer l’actuel coach rouge et bleu.

La saison du PSG étant décevante sur de nombreux points, Christophe Galtier est logiquement remis en cause. Pour l’heure, aucun décideur parisien n’a publiquement apporté son soutien à l’homme de 56 ans. Les prochaines semaines devraient nous permettre d’y voir plus clair. En attendant, les potentiels successeurs foisonnent au sein de la presse spécialisée.

La surprenante piste Roberto Mancini pour le PSG

Thiago Motta se trouverait notamment dans les petits papiers du PSG. Et ce jour, Il Messaggero évoque deux pistes, dont une inédite. Tout d’abord, le média confirme que l’option José Mourinho (AS Roma) existe réellement. La poigne et l’expérience du technicien portugais plairaient tout particulièrement à la direction francilienne. Aucune discussion n’aurait encore eu lieu, mais les différents mouvements autour des coaches européens, initiés par le Bayern Munich et Tottenham, devraient s’accélérer très prochainement. L’autre nom, et assez surprenant du reste, est celui de Roberto Mancini. L’actuel sélectionneur de l’Italie pourrait avoir des envies d’ailleurs et le PSG suivrait ce dossier avec attention. Là encore, ce dossier ne serait qu’à ses prémices. Néanmoins, une chose parait sûre : le club de la capitale, qui conclura bientôt son exercice avec un certain sentiment d’échec, est sur le point de passer la seconde.