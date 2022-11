Les souhaits du PSG pour son mercato hivernal

Même si le PSG est invaincu cette saison, leader de Ligue 1 avec cinq points d’avance et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les dirigeants parisiens veulent renforcer l’effectif lors du mercato hivernal avec comme priorité un défenseur central.

L’Equipe explique ce samedi matin qu’avant « même le Mondial, le PSG souhaitait profiter de cette période afin de se renforcer en défense. » Christophe Galtier et Luis Campos ont ciblé un manque dans le secteur de la défense et notamment en défense centrale après l’échec de la piste Milan Skriniar l’été dernier. Mais dans son optique de se renforcer, le club de la capitale va en effet être contraint par le fair-play financier « occasionnée par les lourdes pertes des trois dernières saisons (125 M€ en 2019-2020, 224,2 M€ en 2020-2021 et 370 M€ en 2021-2022). » Le PSG n’aura pas les mains libres. Mais d’après une source interne « une arrivée (en défense a priori) est espérée et très probablement sous forme de prêt. »

Un départ de Navas, objectif prioritaire du mercato hivernal

Selon le quotidien sportif, le PSG a comme objectif prioritaire lors de ce mercato hivernal de se séparer de Keylor Navas. Dorénavant doublure de Gianluigi Donnarumma, le portier Costaricain ronge son frein à Paris. Mais ce n’est pas évident que l’ancien du Real Madrid « trouve une porte de sortie à son goût, comme en août dernier. » Il y a aussi quelque chose d’autre qui inquiète en interne, les possibles retours de certains joueurs prêtés comme Georginio Wijnaldum, Ander Herrera ou Leandro Paredes. « Tous les trois ont été prêtés avec des options d’achat mais leurs clubs ne semblent pas enclins, à date, à les lever.«