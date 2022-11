L’Équipe de France a fait le travail face au Danemark ce samedi avec un succès 2-1. Grâce à celui-ci, les Bleus sont les premiers à valider leur billet pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde au Qatar.

Un état de fait qui doit énormément à un homme, un certain Kylian Mbappé. Buteur et passeur face à l’Australie (4-1), l’attaquant du PSG a réitéré en inscrivant un doublé retentissant contre le Danemark ce samedi. Comme on pouvait s’en douter, il se place donc aujourd’hui comme le facteur X de cette Équipe de France.

Dembélé / Mbappé, un duo qui fonctionne

Titulaire sur le côté droit offensif tricolore lors de ces deux premiers matches, Ousmane Dembélé affiche une belle complicité avec l’ancien monégasque. D’ailleurs, pour Téléfoot, le joueur blaugrana a évoqué son coéquipier en bleu ainsi que les chances des siens dans la quête à la troisième étoile : « Avec Kylian (Mbappé), on se trouve bien. Après, c’est facile de le trouver, il se déplace tellement bien. On sait tout ce qu’il peut nous apporter. (…) On ne sait pas ce qu’il peut arriver, mais on espère aller le plus loin possible. En tout cas, on croit à cette troisième étoile, comme tous les français. »