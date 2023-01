Surclassé depuis ses débuts au centre de formation du PSG, le milieu de terrain, Ayman Kari, désire obtenir du temps de jeu lors de cette deuxième partie de saison. Un prêt en Ligue 1 est à l’étude.

Cette saison, le PSG a décidé de mettre en place un groupe Elite, permettant ainsi à certains jeunes d’intégrer l’entraînement des professionnels. Un groupe de jeunes composé de Lucas Lavallée, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni. Si certains ont obtenu quelques minutes de jeu ces dernières semaines, notamment El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery, d’autres aimeraient obtenir un temps de jeu plus conséquent lors de cette deuxième partie de saison 2022-2023. Très performant avec les U19 du PSG, Ayman Kari possède une très belle cote sur le marché des transferts. De quoi lui permettre de vivre sa première véritable aventure dans le monde professionnel ? Selon les dernières rumeurs, le milieu de 18 ans serait favorable à un prêt sec de six mois dans un club français.

Le PSG veut prêter Kari

À l’instar de Warren Zaïre-Emery, le PSG considère Ayman Kari comme l’élément le plus prometteur au milieu de terrain. Et afin de poursuivre sa progression, le club parisien est ouvert à l’idée d’un prêt cet hiver. « La décision a été actée par les dirigeants parisiens », rapporte L’Equipe. Et un club de Ligue 1 semble prendre les devants dans ce dossier. En effet, comme le rapporte le quotidien sportif via son site internet, le FC Lorient discute actuellement avec leurs homologues parisiens pour un prêt du natif d’Ivry-sur-Seine. D’autres formations se sont aussi positionnées, rapporte L’E, sans donner plus de détails sur l’identité des clubs.