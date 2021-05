Depuis mardi la rumeur enfle, le président de Tottenham, Daniel Levy, tente de faire revenir Mauricio Pochettino pourtant sous contrat jusqu’en 2022 (+une saison quasi automatique) avec le PSG. The Sun – premier média à avoir parlé du dossier dès mardi – affirme qu’on “se rapproche d’un retour sensationnel de Mauricio Pochettino” à Tottenham. Le président, Daniel Levy, en est convaincu “après de longues discussions cette semaine” avec son ancien coach. Le technicien argentin, déçu de ses premiers mois parisiens, aurait un sentiment d’inachevé avec le club du nord londonien. Par ailleurs, Tottenham “est prêt à payer une somme substantielle” au PSG pour faire revenir Mauricio Pochettino, affirme le tabloïd, ce qui lui permettrait de retenir aussi Harry Kane. Casser le contrat de l’Argentin au PSG pourrait coûter 25M€ ou plus aux Spurs.

Pour The Telegraph, Tottenham est aussi intéressé par Antonio Conte. Et l’Italien, qui quitte l’Inter, serait “enthousiaste à l’idée d’un retour en Angleterre, où il a remporté le titre de Premier League et la FA Cup avec Chelsea.” Le journal rappelle que Mauricio Pochettino “a rencontré lundi le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et le directeur sportif, Leonardo, pour discuter des plans pour la saison prochaine, y compris les objectifs de transfert. Le PSG est catégorique sur le fait qu’à aucun moment Pochettino n’a indiqué qu’il était mécontent ou qu’il y avait un intérêt pour lui de la part des Spurs et qu’il n’y a eu aucune suggestion depuis que l’Argentin est parti en vacances. Le PSG n’a pas non plus eu de contact avec les Spurs.”