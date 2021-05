Champions d’Italie avec l’Inter, Antonio Conte a fait le choix de quitter le club milanais face à la stratégie de Suning, l’actionnaire, qui pense faire des économies. Mais le technicien italien pourrait vite revenir sur un banc car plusieurs postes s’offrent à lui. L’ancien entraîneur des Nerazzurri est déjà en contact avec le Real Madrid et Tottenham. C’est ce que rapporte Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé sur le mercato, sur la chaîne Sky Sport. Les Merengue cherchent un successeur à Zinedine Zidane, qui a fait officiellement ses adieux . Après le refus de Massimiliano Allegri, le président Florentino Perez est donc sur les traces d’un autre entraîneur italien : Antonio Conte. Il y a aussi Tottenham donc, mais dans ce cas les Spurs envisagent le possible retour de Mauricio Pochettino. Et comme on ne retient pas un entraîneur qui veut partir, si le technicien argentin veut effectivement partir du PSG, alors une tentative serait faite auprès d’Antonio Conte. Seulement en cas d’envie de départ de Mauricio Pochettino. Tuttosport, la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport parlent eux d’un contact déjà établi entre le PSG et l’ancien entraîneur de l’Inter.