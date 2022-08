Ce mercredi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 en direct sur Canal Plus Foot, la 5e journée de Ligue 1 nous proposera une affiche des plus interessantes qui opposera le PSG à l’une des curiosités de ce début de saison, le Toulouse FC sur la pelouse du Stadium. Les Parisiens, stoppés dans leur élan après leur match nul 1-1 au Parc des Princes contre Monaco, doivent une revanche à leurs supporters et observateurs. Avec les matchs qui s’enchaînent, Christophe Galtier doit faire des choix dans son onze et procéder à du turnover.

Comme pressenti, et comme exposé sur notre site en début de matinée, le technicien parisien a du faire des choix et procéder à des changements. Gigio Donnarumma gardera la cage. Devant lui, la défense est inédite puisqu’elle sera composée de Danilo Pereira, Marquinhos et Sergio Ramos. Le double pivot est composé de Vitinha / Verratti. Nuno Mendes enchaîne en tant que piston gauche tandis que Nordi Mukiele va connaitre sa première titularisation. Enfin, la triplette magique reste inchangée en attaque : Lionel Messi – Kylian Mbappé – Neymar Jr.

TFC / PSG, la feuille de match

5e journée de Ligue 1. Stade : Stadium de Toulouse. Diffuseur : Canal + Foot. Arbitre : Hakim Ben El Hadj Assistants : Gwenaël Pasqualotti et Huseyin Ocak. Quatrième arbitre : Samir Zolota . Vidéo : Johan Hamel et William Lavis.