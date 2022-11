À 35 ans, Lionel Messi joue très probablement sa dernière Coupe du Monde. L’Argentin rêve de remporter le trophée le plus prestigieux du football de sélection. David Trezeguet se dit confiant pour l’Albiceleste.

Ces dernières semaines, Lionel Messi a expliqué dans plusieurs interviews que la Coupe du Monde au Qatar sera sa dernière. L’attaquant du PSG souhaite remporter le seul trophée qu’il manque à son immense palmarès. L’Argentine fait partie des favorites à la victoire finale et beaucoup espèrent voir la Pulga soulever le trophée le 18 décembre prochain. Champion du Monde 1998 avec la France, David Trezeguet possède la double nationalité franco-argentine. Ce dernier est plutôt confiant pour l’Albiceleste.

« Elle peut aller très loin avec Messi comme leader »

« Avec la victoire de l’Argentine en Copa America, quelque chose s’est produit, s’est recréé entre les supporters, tout un pays même, et Messi. Elle a donné l’ambition, l’envie d’aller jusqu’au bout, souligne Trezeguet dans une interview accordée à l’Equipe. C’est une équipe qui a retrouvé un esprit avec Scaloni. Alors, elle n’est peut-être pas au niveau du Brésil si on regarde les individualités, mais elle est bien en place et sait qu’elle peut aller très loin avec Messi comme leader. Sans oublier Lautaro Martinez. Messi a annoncé que ça allait être sa dernière Coupe du monde, il est prêt, il veut gagner. »