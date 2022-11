La cinquième journée de la Coupe du Monde au Qatar va commencer par le match entre la Suisse et le Cameroun. Un Cameroun avec un ancien joueur du PSG en tant que titulaire, Eric Maxim Choupo-Moting.

Avant l’entrée en lice des joueurs du PSG, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha – avec le Portugal (17 heures) et Neymar et Marquinhos avec le Brésil (20 heures), la cinquième journée de la Coupe du Monde ouvre ses portes avec une rencontre entre la Suisse et le Cameroun. Pour cette rencontre, les sélectionneurs ont aligné leurs meilleures équipes possible. Du côté du Cameroun, Rigobert Song a décidé d’aligner son équipe en 4-3-3. Très en forme avec le Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting est titulaire à la pointe de l’attaque camerounaise avec le brassard de capitaine.

Le XI de la Suisse : Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Xhaka (C), Freuler, Sow – Shaqiri, Embolo, Vargas.

Le XI du Cameroun : Onana – Fai, Castelleto, Nkoulou, Tolo – Oum Gouet, Hongla, Zambo Anguissa – Mbeumo, Choupo-Moting (C), Toko Ekambi.

