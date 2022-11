Surclassé par l’Espagne lors de la première rencontre (7-0), le Costa Rica affronte le Japon ce dimanche matin. Les Japonais, qui ont battu l’Allemagne et qui pourrait se qualifier pour les huitièmes de la Coupe du Monde. Keylor Navas est titulaire dans les buts costaricains.

Le Costa Rica reste sur une raclée contre l’Espagne (7-0) lors de cette Coupe du Monde. Les coéquipiers de Keylor Navas, titulaire et capitaine, affrontent le Japon ce dimanche matin pour essayer de se relever et encore croire en une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Mais cette rencontre ne s’annonce pas facile. Les Japonais ont créé la surprise en s’imposant contre l’Allemagne lors de leur entrée en lice (1-2). Pour le Costa Rica, une défaite sera synonyme d’élimination alors que la sélection nipponne pourrait se qualifier en huitième de finale en cas de succès et de faux pas de l’Allemagne ce soir contre l’Espagne.

Le XI du Japon : Gonda – Yamane, Itakura, Yoshida (c), Nagatomo – Endo, Morita – Soma, Kamada, Doan – Ueda.

: Gonda – Yamane, Itakura, Yoshida (c), Nagatomo – Endo, Morita – Soma, Kamada, Doan – Ueda. Le XI du Costa Rica : Navas (c) – Waston, Calvo, Duarte, Ovieda – Fuller, Tejeda, Borges, Torres – Campbell, Contreras.

