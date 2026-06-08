Tribune CS – France / Irlande du Nord, avec Dembélé et Doué titulaires

Avant de débuter sa Coupe du monde, l’équipe de France dispute un dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord ce lundi. Didier Deschamps a décidé d’aligner deux joueurs du PSG dès le coup d’envoi.

Avant de s’envoler pour l’Amérique du Nord, l’équipe de France dispute un dernier match de préparation ce lundi soir. Quelques jours après leur défaite face à la Côte d’Ivoire (1-2), les Bleus affrontent l’Irlande du Nord (21h10 sur TF1), à Lille. L’occasion pour les vice-champions du monde de peaufiner les automatismes avant la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps a ainsi décidé d’aligner sa meilleure équipe possible dès le coup d’envoi, dans un système en 4-2-3-1.

Doué et Dembélé titulaires

Dans les buts, Mike Maignan est titulaire. En défense, le quatuor est composé de Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez. De leur côté, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot forment le double pivot du milieu de terrain. Enfin, en attaque, Didier Deschamps a décidé de titulariser Ousmane Dembélé et Désiré Doué sur les côtés, tandis que Michael Olise sera en soutien de Kylian Mbappé. Les autres Parisiens, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, commenceront la rencontre sur le banc.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Olise, Dembélé , Doué – Mbappé (c).

: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Rabiot, Tchouaméni – Olise, , – Mbappé (c). Le XI de l’Irlande du Nord : P.Charles – Hume (c), McConville, Brown – Spencer, S.Charles, McCann, Devenny – Kelly, Donley, Price.

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Dernier match de préparation avant la Coupe du Monde face à l’Irlande du Nord 💪



🔜 Coup d’envoi à 21h10 sur TF1 📺#FRANIR pic.twitter.com/ESLTwmDKvo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 8, 2026