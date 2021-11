Tribune CS – La soirée Ligue des champions

En attendant le choc entre Manchester City et le PSG demain, la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions débute ce mardi soir. Et plusieurs affiches sont au programme : FC Barcelone-Benfica, Young Boys Berne-Atalanta Bergame, Lille-RB Salzbourg, Séville FC-Wolfsburg, Malmö FF-Zenith et Chelsea-Juventus. Des matches à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Plus tôt dans la soirée, le FC Bayern – déjà qualifié – s’est imposé sur la pelouse du Dynamo Kiev (2-1) grâce à des réalisations de Rober Lewandowski et Kingsley Coman. De son côté, Villarreal s’est incliné face à Manchester United (0-2) malgré une domination et de nombreuses occasions pendant toute la rencontre. Cristiano Ronaldo (78e) et Jadon Sancho (90e) ont délivré les Red Devils dans le dernier quart d’heure. Un succès qui leur permet de se qualifier pour les 8es de finale de la compétition.