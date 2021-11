Depuis plusieurs heures, les rumeurs concernant un possible départ de Mauricio Pochettino à Manchester United font la Une de nombreux médias notamment en Angleterre. En effet, depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjær dimanche dernier, les Red Devils auraient fait de l’entraîneur parisien leur priorité pour occuper le banc mancunien. Si le coach argentin a récemment déclaré qu’il était bien à Paris, les rumeurs sur un possible départ ne faiblissent toujours pas.

Dans son podcast « Here we go », Fabrizio Romano a apporté quelques détails sur ce dossier. Et selon le journaliste, deux noms sont surveillés du côté de Manchester United : L’actuel entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers (juin 2025), et Mauricio Pochettino (2023). Cependant, le board des Red Devils feraient de l’entraîneur argentin leur priorité, « mais pour le moment, ce n’est pas facile du tout de convaincre le PSG. » Pour faire avancer les choses, Mauricio Pochettino doit convaincre les Rouge & Bleu, ce qui semble le plus compliqué. Reste à savoir combien Manchester United serait prêt à dépenser pour récupérer Mauricio Pochettino, et « cela dépend aussi s’il y a un accord avec Zidane au PSG », rapporte le spécialiste du mercato.

Dans son podcast, Fabrizio Romano s’est brièvement exprimé sur le prochain mercato du PSG. Et selon le journaliste, « la stratégie du PSG en 2022 est de signer un milieu de terrain très important. » Ce secteur sera la priorité des dirigeants parisiens.