Tribune CS – RC Lens / AS Monaco

Après sa victoire face l’Angers SCO (1-2) en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG pourra regarder sereinement les rencontres de ses poursuivants dont une alléchante affiche entre le RC Lens et l’AS Monaco.

Vainqueur sur la pelouse de la lanterne rouge (1-2) ce vendredi, le PSG a pris le large en tête du championnat et compte provisoirement 11 points d’avance sur son premier poursuivant, l’Olympique de Marseille. De son côté, le RC Lens était il y a encore quelques jours à la lutte pour le titre. Désormais, les hommes de Frank Haise doivent lutter avec l’AS Monaco pour la troisième place. Un choc entre les deux formations qui se joue ce samedi soir (21h sur Prime Video et Canal Plus Sport 360). Actuellement 4e, les Monégasques peuvent être la belle surprise de ce sprint final. En cas de victoire face au RC Lens, l’ASM peut revenir à hauteur de l’OM. Voici les compositions des deux équipes.

XI du RC Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana, Fofana (c), Machado – Thomasson, Openda, Sotoca

: Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Onana, Fofana (c), Machado – Thomasson, Openda, Sotoca XI de l’AS Monaco : Nübel – Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique – Diatta, Camara, Fofana, Jakobs – Ben Yedder (c), Volland.

Top 5 classement Ligue 1