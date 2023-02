Tribune CS – Soirée Ligue des Champions

Alors que les Parisiens attendent avec impatience le match retour entre le PSG et le Bayern Munich le 8 mars prochain, tous les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions vont prendre fin ce soir. Après une victoire de légende du Real Madrid contre Liverpool hier à Anfield (2-5) et un succès de Naples à Francfort, la plus grande des compétition européennes réservent deux autres rendez-vous ce soir. Le RB Leipzig et Manchester City s’affrontent ainsi que l’Inter Milan et Porto.

Pour la première rencontre entre Leipzig et Manchester City, les Anglais partent logiquement favoris. Méfiance tout de même puisque les Allemands ont remporté leurs quatre derniers matchs de Ligue des Champions. On peut s’attendre à beaucoup de buts dans cette rencontre puisque lors des deux dernières rencontre en phase à élimination directe entre les deux équipes 12 buts ont été inscrits.

Les compositions d’équipe

XI de Leipzig : Blaswich – Klostermann, Orban, Gvardiol, Halstenberg – Szoboszlai, Laimer, Schlager, Forsberg – Silva, Werner.

XI de Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Akandji, Aké – Silva, Rodri, Gundogan – Mahrez, Haaland, Grealish.

L’Inter Milan va recevoir une équipe portugaise pour la dixième fois en compétition européenne pour seulement une défaite. De son côté, Porto n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers matchs contre une équipe italienne en compétition européenne. À noter que ces deux équipes sont respectivement à la deuxième place de leur championnat.

Les compositions d’équipe

XI de l’Inter Milan : Onana- Skriniar, Acerbi, Bastoni – Darmian, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco – Martinez, Dzeko.