Avec les nombreux départs lors du mercato estival, le PSG s’appuie sur un groupe plus réduit lors de cet exercice 2022-2023. Et malgré l’enchaînement des matches, Christophe Galtier réalise peu de turn-over et utilise quasi systématiquement ses cadres.

Si le PSG a été pendant plusieurs semaines épargné par les pépins physiques, l’enchaînement des matches et la sur-utilisation de certains joueurs commencent à se faire ressentir sur les organismes. En effet, ces dernières semaines, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches et Lionel Messi ont ressenti une gêne ou une blessure musculaire. Et le temps de jeu des différents Parisiens, toutes compétitions confondues, montre bien que le coach des Rouge & Bleu ne s’appuie pas sur l’ensemble de son effectif.

Les deux joueurs de champ les plus âgés dans le top 3

Après une première saison compliquée, Lionel Messi (35 ans) retrouve d’excellentes sensations depuis le début de l’exercice 2022-2023. Avec 8 buts et 8 passes décisives en 13 matches, l’Argentin est le joueur le plus utilisé par Christophe Galtier avec un total de 1.143 minutes. Le septuple Ballon d’Or est le seul joueur de champ à avoir débuté toutes les rencontres du PSG. Capitaine des Rouge & Bleu, Marquinhos est également un homme de base du technicien français. Malgré une période de moins bien qui dure depuis plusieurs mois, le Brésilien enchaîne les matches et comptabilise 1.080 minutes de jeu réparties en 13 matches. Le podium est complété par Sergio Ramos (36 ans). Après une saison marquée par les blessures, l’Espagnol a profité de la mise en place d’une défense à trois pour disputer de nombreux matches avec le maillot parisien (1.075 minutes en 13 matches). Brillant pour sa sixième saison au club, Neymar Jr est au pied du podium (1.066 minutes). De son côté, Kylian Mbappé est seulement le 8e joueur le plus utilisé derrière Achraf Hakimi, Marco Verratti et Nuno Mendes. Le Français avait notamment manqué les deux premières rencontres (suspension et gêne musculaire aux adducteurs) de la saison avant d’être ménagé face à l’OGC Nice le week-end dernier (rentré à la 59e minute).

Le temps de jeu des joueurs de champ du PSG*

Lionel Messi : 1.143 minutes (13 matches – Ligue 1 : 798 minutes – Ligue des champions : 255 minutes – Trophée des Champions : 90 minutes) Marquinhos : 1.080 minutes (13 matches – L1 : 720 min – C1 : 270 min – TDC : 90 min) Sergio Ramos : 1.075 minutes (13 matches – L1 : 715 min – C1 : 270 min -TDC : 90 min) Neymar : 1.066 minutes (13 matches – L1 : 707 min – C1 : 269 min – TDC : 90 min) Achraf Hakimi : 967 minutes (13 matches – L1 : 714 min – C1 : 175 min – TDC : 78 min) Marco Verratti : 923 minutes (12 matches – L1 : 578 min – C1 : 267 min – TDC : 78 min) Nuno Mendes : 897 minutes (13 matches – L1 : 582 min – C1 : 247 min – TDC : 68 min) Kylian Mbappé : 888 minutes (11 matches – L1 : 618 min – C1 : 270 min) Vitinha : 860 minutes (12 matches – L1 : 553 min – C1 : 239 min – TDC : 68 min) Presnel Kimpembe : 719 minutes (8 matches – L1 : 539 min – C1 : 90 min – TDC : 90 min) Danilo Pereira : 612 minutes (11 matches – L1 : 398 min – C1 : 192 min – TDC : 22 min) Nordi Mukiele : 352 minutes (10 matches – L1 : 245 min – C1 : 95 min – TDC : 12 min) Juan Bernat : 273 minutes (8 matches – L1 : 228 min – C1 : 23 min – TDC : 22 min) Pablo Sarabia : 263 minutes (8 matches – L1 : 170 min – C1 : 9 min – TDC : 84 min) Renato Sanches : 192 minutes (7 matches – L1 : 189 min – C1 : 3 min) Fabian Ruiz : 176 minutes (5 matches – L1 : 157 min – C1 : 19 min) Hugo Ekitike : 126 minutes (6 matches – L1 : 126 min) Carlos Soler : 11 minutes (3 matches – L1 : 4 min – C1 : 7 min) Warren Zaïre-Emery : 9 minutes (2 matches – L1 : 9 min)

*Source : psg.fr