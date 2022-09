Le PSG est souvent sujet aux débats dans les médias et sur les réseaux sociaux, et ses joueurs le sont tout autant. En effet, que ce soit des comparaisons ou des anecdotes, les stars qui composent l’effectif du Paris Saint-Germain sont plus que clivantes. Aujourd’hui, c’est Neymar et Kylian Mbappé qui ont été sujets de questions sur le média Oh My Goal.

Steven N’Zonzi a été interviewé par nos confrères du média en ligne Oh My Goal. Au cours de l’entretien, des questions courtes lui ont été posées. L’ancien de l’AS Rome a été interrogé sur le joueur du plus fort avec qui il a évolué. Le natif de la région parisienne a répondu : « Je vais dire Kylian Mbappé. Il a tout, la vitesse, la technique, la finition. Il marque, il est puissant, c’est très complet« . Pour rappel, les deux joueurs ont été champions du monde ensemble en 2018 en Russie.

Image : Imago Images

Dans un second temps, Steven N’Zonzi a été transparent sur le joueur le plus technique qu’il a eu a affronter durant sa carrière : « Neymar ! Je pense qu’il fait partie des joueurs les plus techniques de l’histoire. Tu as Ronaldinho, Maradona, quelques joueurs qui viennent, et tu as Neymar. Techniquement, c’est très fort« . N’Zonzi a eu l’occasion d’affronter le numéro 10 du PSG lorsqu’il évoluait à Séville, et le Brésilien au FC Barcelone : « J’ai quelques souvenirs. Quand tu vas jouer au Camp Nou déjà … c’est fessée ! Quand tu vois Neymar, Messi, Suarez en face c’est très fort. Tu te dis que tu aimerais bien être dans l’autre équipe« . Des propos à retrouver en intégralité sur les réseaux sociaux d’Oh My Goal.