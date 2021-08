Troyes / PSG : Les notes des Parisiens

Ce samedi 7 août le PSG était à Troyes, un promu, dans la cadre de la première journée de Ligue 1 pour partir à la reconquête du titre. Tout cela avec le dossier Lionel Messi qui plane au dessus du club. D’ailleurs, ni Leonardo ni le président al-Khelaifi n’étaient dans l’Aube ce soir. Malgré cet événement qui focalise les attentions, le PSG a été dans son match face à des vigoureux et joueurs Troyens. Les Rouge & Bleu ont retrouvé leur public pour un match de L1 car le parcage s’est bien fait entendre. Pour cette première en championnat, le PSG ne s’est pas loupé. Après un but concédé en début de match par El Hajjam qui a devancé Wijnaldum et placé une tête que Navas ne pouvait enlever, les Parisiens ont retourné la situation en deux minutes ! Dix-neuvième minute, Hakimi égalise d’une frappe surpuissante après avoir fait jouer son jeu de corps suite à une passe d’Ander Herrera. Deux minutes plus tard, Icardi ne manque pas l’occasion dans la surface suite à une passe de Mbappé, enchainement et extérieur du pied pour battre Gallon (2-1). Les Rouge & Bleu ont souffert en fin de match mais ont réussi à tenir ce résultat. Le Paris Saint-Germain est provisoirement en tête de la Ligue 1. On soulignera les parades utiles de Keylor Navas, le punch d’un Achraf Hakimi buteur et la qualité de passé d’Ander Herrera. Ces trois là occupent le podium des performances ce soir.

Navas : 7,5 – Diallo : 6 – Kehrer : 6 – Kimpembe : 6 – Hakimi : 7 – Herrera : 7 – Wijnaldum : 5 – Danilo Pereira : 5 – Mbappé : 6 – Draxler : 4 – Icardi : 6 Les notes de Canal-Supporters

Les notes de Marc Alvarez : Navas : 7 – Diallo : 6 – Kehrer : 6 – Kimpembe : 6 – Hakimi : 7 – Herrera : 7 – Wijnaldum : 5 – Danilo Pereira : 5 – Mbappé : 5,5 – Draxler : 4 – Icardi : 5,5

Les notes de Murvin : Navas : 8 – Diallo : 5 – Kehrer : 6 – Kimpembe : 7 – Hakimi : 7 – Herrera : 6,5 – Wijnaldum : 5 – Danilo Pereira : 5 – Mbappé : 6,5 – Draxler : 4 – Icardi : 6

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas : 7,5 – Diallo : 6 – Kehrer : 6,5 – Kimpembe : 5,5 – Hakimi : 7 – Herrera : 7 – Wijnaldum : 5 – Danilo Pereira : 5 – Mbappé : 6 – Draxler : 4 – Icardi : 6