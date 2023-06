U19 – Le PSG battu en finale du championnat par Nantes

Le PSG était en finale du championnat national U19 face à Nantes ce dimanche après-midi après s’être débarrassé de l’OM la semaine passée. Une échéance importante pour les joueurs de Zoumana Camara, d’autant que les Parisiens ne sont plus arrivés à ce stade de la compétition depuis 2016. De son côté, Nantes rêvait de s’offrir le doublé après avoir remporté le championnat la saison dernière. Ce sont les Nantais qui vont rapidement prendre l’avantage dans cette rencontre. Après un long dégagement du gardien nantais, le défenseur parisien analyse mal la trajectoire du ballon et voit l’attaquant nantais récupérer le ballon et se retrouver seul face à Louis Mouquet. Il trompe le gardien parisien (1-0, 9e). Les Parisiens vont réussir à égaliser par l’intermédiaire de Noha Lemina en fin de première période. L’ailier déclenche une magnifique frappe enroulée du gauche qui termine dans la lucarne du gardien nantais (1-1, 43e).

🚨 POPOPO L’ÉGALISATION DE NOHA LEMINA ! QUELLE FRAPPE DU TITI !!! 1-1 💪💎 pic.twitter.com/uKr1PLewmC — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 4, 2023

Un match plaisant entre les deux équipes

Au retour des vestiaires, les deux équipes vont tenter de prendre un avantage pour le titre mais sans réussir à transformer leurs occasions. C’est finalement Nantes qui va réussir à reprendre l’avantage grâce à un magnifique but de Guirassy. À l’entrée de la surface à gauche, le Nantais va enrouler une magnifique frappe du droit qui va terminer dans les filets de Mouquet. Le gardien du PSG ne pouvait rien sur cette frappe (2-1, 71e). Afin d’égaliser, les joueurs de Papus Camara vont pousser mais sans parvenir à se montrer dangereux. Les actions sont souvent stoppées avant la dernière passe. Louis Mouquet, en fin de match (92e) a sauvé son équipe d’une magnifique parade. Mais les Parisiens s’inclinent finalement (2-1) malgré une dernière grosse occasion. Après un beau championnat, les titis échouent donc en finale. Les Nantais s’offrent le doublé. Les deux équipes ont livré une belle prestation, de bon augure pour la saison prochaine.

XI du PSG : Mouquet – Lamy, Gadou, Fernandez-Veliz – N. El Hannach, Diaby, E. Mbappé, Muntu Wa Mungu – Gharbi – Lemina, Housni

À voir aussi : PSG – Un contrat déjà prêt pour Bernardo Silva ?