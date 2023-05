Pour le compte des demi-finales du championnat National U19, le PSG affrontait l’OM ce dimanche après-midi. Un Classique afin d’obtenir son ticket pour la finale et ainsi rejoindre le FC Nantes qui s’est défait du RC Lens ce samedi. L’occasion pour les titis parisiens de disputer une cinquième finale dans la catégorie.

Pour ce choc face au rival marseillais, Zoumana Camara pouvait compter sur Ilyes Housni et Ismaël Gharbi habitués au groupe professionnel, mais aussi sur El Chadaille Bitshiabu, Hugo Lamy et Serif Nhaga, présents sur le banc du Stade de la Meinau avec le groupe professionnel pour le match du titre hier à Strasbourg. Au tour précédent, les titis parisiens étaient venu à bout de SCO d’Angers (2-3) après avoir été menés 2 buts à 0 au bout de 15 minutes. Pour la rencontre du jour, c’est près de 300 membres du Collectif Ultras Paris qui ont fait le déplacement à Orléans. Sous les yeux de Nasser al-Khelaïfi, Yohan Cabaye, les parents de Kylian Mbappé ou bien encore de Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe, les Parisiens se procurent la première occasion par l’intermédiaire de Muntu Wa Mungu mais sa frappe piquée est trop croisée (4e). Les Marseillais vont ensuite se procurer plusieurs occasions avant d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Mughe (1-0, 18e). Ce dernier qui était tout proche du doublé dans la foulée mais qui a vu sa tentative repoussée par Mouquet (19e). Premier coup dur pour les joueurs de Papus Camara avec la sortie sur blessure de Bagbonon remplacé par Nagha (23e). Les Marseillais dominent cette deuxième partie de mi-temps mais n’arrivent pas à marquer. C’est le PSG qui va le faire par l’intermédiaire de Muntu Wa Mungu sur un très beau piqué mais son but est refusé pour hors-jeu (42e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage pour les Marseillais.

Housni sauveur du PSG

En seconde période, c’est Marseille qui repart de la meilleure des manières et se procure une très grosse occasion. Mais Mouquet repousse à bout portant une frappe de Lago (54′). Le PSG ne craque pas et va même réussir à revenir dans le match. Après une fixation de Noha Lemina devant la surface de l’OM, ce dernier décale Ilyes Housni sur le côté gauche de la surface qui place un plat du pied pour trouver le petit filet marseillais (1-1, 59e). Un but qui enflamme les supporters parisiens présents en nombre au Stade de la Source à Orléans. Dans la foulée, l’attaquant du PSG s’offre une occasion solitaire en remontant la partie de terrain de Marseille mais au moment de se présenter devant le gardien, il réalise une frappe molle (61e). Le PSG va accélérer et aurait dû obtenir un penalty après une belle action de Lemina, très bon cet après-midi, qui est touché dans la surface. Mais l’arbitre n’a pas bronché (77e). Ce n’est que partie remise. Dans les arrêts de jeu, Gharbi lance en profondeur Housni, qui dribble le gardien et propulse le ballon au fond des filets pour offrir la qualification en finale du championnat aux Rouge & Bleu (1-2, 92e). Ils affronteront Nantes pour le titre dimanche prochain à Aurillac.

Le direct de la rencontre

0′ Bienvenue à tous sur ce live commenté de ce choc, ce Classique entre l’OM et le PSG en demi-finale du championnat National U19 !

1′ Coup d’envoie de la rencontre ! Allez Paris !

2′ Première occasion pour les titis parisiens, Ismaël Gharbi remonte le ballon depuis la surface de réparation parisienne et sème le danger dans la défense marseillaise. Ilyes Housni manque le cadre

3′ Nasser Al-Khelaïfi, Yohan Cabaye ainsi que Wilfried Mbappé sont présent à Orléans pour l’occasion

10′ Dans ce début de match la physionomie est claire : le PSG laisse le ballon à l’OM et tente de piquer en contre

12′ Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe sont présents en tribunes au Stade de la Source d’Orléans pour supporter les titis

13′ Premier avertissement de la rencontre pour l’Olympique de Marseille

15′ Les joueurs de Zoumana Camara ont du mal balle au pied à construire ou même ressortir le cuir

17′ Le bloc, le pressing, l’organisation et l’impact sont meilleurs du côté marseillais

18′ ET L’OUVERTURE DU SCORE POUR L’OM ! Sur une touche, un centre arrive sur la tête de Mughe qui pique le ballon sous Louis Mouquet, auteur d’une sortie peu académique … 1-0 pour les minots marseillais

20′ Bagbonon fait appel aux soigneurs dans le rond central. Il semble être touché et dans l’obligation de céder sa place … Zoumana Camara en profite pour rassembler ses joueurs et distiller ses consignes

21′ Comme prévu Bagbonon cède sa place, Sérif Nhaga entre en jeu

29′ Première frappe cadrée pour le PSG, sur un numéro de soliste Lemina transperce la défense phocéenne et frappe angle fermé, il gagne un corner qui ne donne rien. Noha Lemina est tranchant lorsqu’il part lancé

32′ Avec une percée de Noha Lemina une nouvelle fois, le PSG parvient à un semblant de construction d’action qui se termine par une frappe d’Ismaël Gharbi au dessus du cadre

33′ Les titis parisiens parviennent davantage à se montrer menaçants. De l’autre côté, les minots marseillais continuent d’être cohérents avec leur bloc et leur pressing

40′ Muntu Wa Mungu parfaitement lancé pique son ballon et trompe le gardien marseillais … hors-jeu ! L’arbitre de touche lève son drapeau et le but est annulé malgré les contestations des joueurs du PSG

43′ QUELLE ACTION ! Gharbi distille un ballon millimétré entre Muntu Wa Mungu et Lemina. Ce dernier s’empare du ballon, tourne sur lui-même avant d’envoyer une frappe écrasée petit filet extérieur. Une véritable action manquée par les joueurs de Zoumana Camara

45+2′ Sur une percée et un beau geste à la base d’Ismaël Gharbi, ce dernier sert parfaitement Ilyes Housni en profondeur, bousculé dans la surface mais l’attaquant parisien poursuit son action, et frappe sans danger. MI-TEMPS

⚽️ Fin d’une 1e MT frustrante pour les titis parisiens, menés 1-0 par l’OM. Muntu Wa Mungu pensait avoir égalisé juste avant la pause… mais son but a été refusé pour HJ.



45 minutes pour renverser le score 💪🔴🔵



📸 @CanalSupporters – @walid0709 pic.twitter.com/0F4JzVDWRa — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 28, 2023 Twitter : @CanalSupporters

45′ Quelques minutes avant la seconde période, les Parisiens sont déjà sur le terrain et se motivent.

46′ Marseille donne le coup d’envoi de la seconde période

47′ Première action de la seconde période pour Marseille. Trouvé dans la surface, le Marseillais envoie sa tête au-dessus

48′ Carton jaune pour Diaby après un tacle non maîtrisé

52′ Louis Mouquet réalise une belle parade à bout portant

55′ Le PSG essaye de mettre le pied sur le ballon mais les transmissions ne sont pas idéales

56′ Après une perte de balle aux quarante mètres, Marseille se projette vite vers l’avant mais le PSG défend bien et reprend la possession du ballon

58′ But !!!! Noha Lemina fixe la défense marseillaise, décale Ilyes Housni sur le côté gauche de la surface. L’attaquant parisien enroule parfaitement et égalise (1-1)

60′ Dans une action solitaire, Housni remonte le terrain et se présente face au gardien mais sa frappe est facilement captée

64′ Carton jaune pour Traoré après une semelle sur Ethan Mbappé

66′ Magnifique geste technique de Lemina, qui enrhume son défenseur avec un contrôle orienté avant de partir en débordement sur le côté droit. Mais son centre ne donne rien

70′ Mbappé cède sa place à Mayulu

71′ Après une belle récupération, Noha Lemina se présente dans la surface marseillaise et est touché dans la surface. L’arbitre ne bronche pas et ne siffle pas de penalty

80′ Coup franc bien placé après une faute sur Nagha à l’entrée de la surface côté gauche. Gharbi le tente directement à terre mais cela ne donne rien

84′ Quel tacle salvateur de Fernandez qui contre le tir d’Hassad qui était présent dans la surface. Le défenseur vient de couper une réelle occasion de but

86′ Auteur d’une très grosse prestation, qu’il a ponctué avec une passe décisive, Noha Lemina est remplacé par Bensoula sous les ovations du public

88′, Ilyes Housni a failli s’offrir un doublé sur le même type de frappe que son but mais sa tentative, déviée, passe au ras du poteau

90′ Cinq minutes de temps additionnel

92′ Le doublé pour Ilyes Housni. Lancé en profondeur par Gharbi, l’attaquant du PSG dribble le gardien et marque du pied gauche (1-2)

96′ Action chaude dans la surface parisienne. Le gardien marseillais, monté pour les dernières secondes est touché à la tête par le pied d’un parisien. L’arbitre ne dit rien et siffle la fin de la rencontre. Le PSG s’impose et retrouvera le FC Nantes en finale dans une semaine.

La feuille de match

Demi-finale championnat National U19 – Stade de la Source (Orléans) – Diffuseur : YouTube FFF – Arbitres : Robin Hingrand, Dorian Bovolenta, Evan Jeronimo, Arthur Le Deuff

Le onze du PSG (3-4-3) : Mouquet – El Hannach, Bagbonon (Nhaga, 23e), Fernandez – Lamy, Mbappé (Mayulu, 70e), Diaby, Muntu Wa Mungu – Lemina, Gharbi, Housni. Remplaçants : Nkounkou, Diawara, Mayulu, Bensoula, Nhaga

