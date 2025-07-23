Une nouvelle réunion programmée pour l’avenir de Donnarumma

Alors que les discussions pour sa prolongation de contrat patinent, une nouvelle réunion est programmée pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG.

Acteur majeur de la saison historique du PSG, Gianluigi Donnarumma ne connaît pas encore son avenir. Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec les champions d’Europe, le portier italien a rappelé à plusieurs reprises son désir de poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu. Cependant, les discussions sont au ralenti depuis plusieurs semaines. Alors qu’il est réalise actuellement une préparation personnelle en Italie avant le début de l’exercice 2025-2026, l’ancien de l’AC Milan voit son avenir être l’un des dossiers prioritaires des dirigeants parisiens.

Donnarumma veut rester au PSG

Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, aucun accord n’a encore été trouvé pour renouveler son bail à Paris, mais une nouvelle réunion est prévue dans les prochains jours. « En réalité, les parties sont d’accord pour poursuivre les négociations entamées il y a plus d’un an, et de nouvelles discussions sont donc prévues afin de trouver un accord qui satisfasse tout le monde », précise le quotidien italien. De son côté, Gianluigi Donnarumma a répété à plusieurs reprises son désir de poursuivre sa carrière au PSG. « Le capitaine de l’équipe nationale italienne apprécie la vie à Paris, où son fils est né, et apprécie l’évolution du projet intégré en 2021, alors que le plan visant à miser sur les stars s’est révélé être un échec, avant de se tourner vers une stratégie de valorisation des jeunes talents ambitieux. » Mais ces derniers mois, le blocage entre les deux parties se situe au niveau du pourcentage sur la partie variable de son futur salaire, selon les nouvelles règles de renouvellement des contrats souhaitées par la direction. « Le dialogue doit donc reprendre ces jours-ci afin de trouver une solution dans un délai raisonnable », conclut la Gazzetta dello Sport.