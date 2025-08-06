Un autre joueur formé au PSG va rejoindre Marseille

L’Olympique de Marseille semble aimer recruter des joueurs formés au PSG. Après Adrien Rabiot l’été dernier, le club phocéen va s’offrir Timothy Weah.

Ces dernières années, Marseille a décidé de s’offrir des anciens joueurs formés au PSG. L’été dernier, le club phocéen avait recruté, libre de tout contrat, Adrien Rabiot après cinq ans à la Juventus Turin. Le milieu de terrain avait été formé au PSG et y avait joué pendant neuf ans, dont sept avec l’équipe professionnelle (227 matches, 24 buts et 17 passes décisives). Lors de ce mercato estival 2025, l’OM va encore s’offrir un ancien du PSG qui joue à la Juventus Turin en la personne de Timothy Weah.

6 matches joués avec le PSG

En effet, Marseille et la Vieille Dame ont trouvé un accord pour que le joueur formé au PSG rejoigne le sud de la France. Il va rejoindre les Phocéens sous la forme d’un prêt payant avec une obligation d’achat qui s’élève à 14 millions d’euros plus trois millions d’euros de bonus. L’international américain avait joué six matches sous le maillot du PSG (deux buts) lors de la saison 2018-2019. Il avait ensuite rejoint Lille, où il jouera quatre ans (107 matches, huit buts). En 2023, il signe à la Juventus avec qui il jouera 78 matches (sept buts).