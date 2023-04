Pas de contact entre le PSG et Nagelsmann ?

Le PSG devrait changer d’entraîneur la saison prochaine. Avec les derniers résultats négatifs et les éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des Champions, Christophe Galtier est sur la sellette. Julian Nagelsmann est annoncé comme un possible remplaçant.

Après des débuts tonitruants sur le banc du PSG, Christophe Galtier a vu son équipe rapidement réaliser des performances indignes de son statut. Après avoir terminé la première partie de saison sans défaite, le PSG a déjà perdu huit fois en 18 matches en 2023. En plus des performances moyennes sur le terrain, les Parisiens ne comptent plus que six points d’avance en Ligue 1 et sont éliminés en Ligue des Champions et Coupe de France. Même si son poste n’est pas menacé dans l’immédiat, Christophe Galtier est fragilisé et ne devrait plus être l’entraîneur du PSG la saison prochaine.

Nagelsmann uniquement en discussions avec Chelsea ?

Plusieurs noms ont été évoqués pour prendre la place de l’actuel coach du PSG. Thiago Motta, Zinedine Zidane, Antonio Conte, José Mourinho ou encore Julian Nagelsmann. Récemment renvoyé par le Bayern Munich, l’entraîneur allemand serait également dans le viseur du Real Madrid et de Chelsea. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, il n’y a qu’un seul club avec qui Nagelsmann serait en pourparlers, pour le moment, et c’est Chelsea. Le spécialiste du mercato explique que le PSG devrait bien faire partie des clubs à la recherche d’un entraîneur cet été avec le départ plus que probable de Christophe Galtier.