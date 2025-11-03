Achraf Hakimi : « La victoire en LdC ? Un sentiment de libération »

A la veille de PSG / Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est confié au média officiel du club de la capitale. L’occasion pour l’international marocain d’évoquer la victoire en Ligue des Champions, sa forme actuelle et son année 2025.

Commencer une saison en tant champion d’Europe, plus facile ?

« Je ne dirais pas que c’est facile ou difficile. C’est plutôt une responsabilité, et savoir que nous sommes champions nous donne la force de défendre le titre. C’est aussi un défi de toujours prouver, et peu d’équipes ont gagné la Champions League deux fois de suite. C’est donc un défi pour nous, cela nous motive et devrait nous donner de la force, surtout en se souvenant de la campagne de l’année dernière, qui n’a pas été facile. Si nous restons unis et travaillons ensemble, nous pouvons le refaire. Avoir gagné le trophée la saison dernière a été un sentiment de libération. On s’est libéré de quelque chose qu’on voulait absolument accomplir, surtout dans un club qui n’avait jamais gagné la Champions League. Être le premier à le faire est extrêmement gratifiant, et je suis vraiment heureux d’avoir marqué l’histoire et de pouvoir continuer à le faire dans ce club ».

Le début de saison cette année n’est pas le même que l’année dernière

« Oui, l’année dernière, cela a été un peu plus compliqué ! Nous n’avons pas commencé de la meilleure des manières. Depuis, il y a eu quelques changements mais je pense que l’équipe est en grande partie la même que l’année dernière, avec deux ou trois recrues. Je pense que nous avons une incroyable confiance en nous, nous progressons et nous sentons de plus en plus à l’aise match après match. Nous nous comprenons très bien. Je pense que nous l’avons montré à chaque match, et à chaque rencontre, nous continuerons à nous améliorer, et vous verrez des performances encore meilleures de notre part. Nous avons bien commencé, nous nous sentons bien et nous sommes confiants. Étape par étape, nous devons nous concentrer sur chaque match. Nous savons que les petits détails peuvent faire toute la différence en Champions League, nous sommes sur une bonne lancée et nous allons continuer comme ça ».

Le choc à venir contre le Bayern Munich

« Comme vous l’avez dit, ce sont des matches formidables à jouer. On s’y prépare physiquement et mentalement, surtout en Champions League, et à domicile avec nos supporters. Il faut être prêt pour ces moments et en profiter. Ce sera un match difficile. Nous affrontons une équipe en très bonne forme que nous avons déjà croisée (victoire 2-0 des Parisiens en quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA). C’est une équipe très forte, mais je pense que nous sommes aussi en très bonne forme. Pour ceux d’entre nous qui joueront, ce sera une grande occasion, et surtout pour les passionnés de ce sport ».

Son année 2025 sur le plan personnel

« Je pense que j’ai beaucoup travaillé en dehors du terrain, et sur le terrain surtout, j’ai pris plus de responsabilités. Je me sens à l’aise avec mes coéquipiers et l’entraîneur. Et finalement, cela se reflète dans mes performances sur le terrain. Mes coéquipiers m’aident beaucoup. Quand on se comprend tous, tout se passe beaucoup mieux. J’essaie de prendre soin de moi pour pouvoir jouer tous les matches. C’est très important car j’aime montrer le type de joueur que je suis. J’ai beaucoup mûri ces deux dernières années et je veux continuer à progresser et à me développer en tant que joueur et, surtout, en tant que personne ».

Le titre de joueur africain de l’année 2025 ?

« Je n’y pense pas constamment mais maintenant que j’ai une chance de le gagner, c’est devenu un rêve ! J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir remporter des titres, collectifs et individuels, et maintenant que je fais partie des joueurs présélectionnés pour le remporter… Je pense que je suis l’un des joueurs qui le mérite après la saison que j’ai réalisée, et je suis heureux de faire partie des favoris. Cela me motive aussi davantage à continuer à faire des efforts pour, je l’espère, figurer à nouveau sur la liste l’année prochaine ! ».