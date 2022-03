Actuellement prêté à Majorque, Sergio Rico (28 ans) pourrait connaître le quatrième prêt de sa carrière dès l’été 2022. Après avoir disputé 8 matchs en Liga en 2021-2022 sous les couleurs des Bermellones, le portier espagnol (1 sélection) aurait des chances de découvrir un quatrième championnat : la Série A. En effet, selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, la Lazio de Rome serait intéressée par les services de Sergio Rico. Les Biancocelesti seraient régulièrement en contact avec le PSG concernant ce dossier. Toujours selon le média transalpin, qui annonçait il y a quelques semaines une vente, la Lazio souhaiterait désormais s’attacher les services de Sergio Rico en prêt, avec une option d’achat, afin de ne pas trop impacter ses fiances.

A noter que le poste de gardien de but sera une priorité pour le club romain quand on sait que ses deux portiers Reina (39 ans) et Strakosha (27 ans) seront en fin de contrat en juin prochain. Les pistes menant à Gollini (prêté à Tottenham mais appartenant à l’Atalanta) et Kepa (Chelsea) se seraient refroidis ces dernières semaines.