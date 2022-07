Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 22 juillet 2022. Une tournée au Japon nécessaire pour les finances mais difficile pour les organismes, le dossier Scamacca en stand-by, Georginio Wijnaldum désireux de rejoindre l’AS Roma, retour sur la journée du jeudi des Parisiens, un contrat d’une saison pour Gérard Prêcheur et Kheira Hamraoui pas désirée chez les Féminines.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la difficile équation du PSG lors de cette tournée estivale au Japon. En effet, si ce Japan Tour 2022 est nécessaire aux finances du club, la chaleur et l’humidité présentes au pays du Soleil-Levant à cette période de l’année ne favorisent pas une préparation optimale pour la saison 2022-2023. Et le nouvel organigramme du PSG, avec en tête Luis Campos et Christophe Galtier, a conscience de l’importance de l’argent généré par cette tournée. Lors de cette dizaine de jours au Japon, les champions de France touchent 12M€ de la part des organisateurs, la chaîne de télévision, Tokyo Broadcasting Services (TBS). « C’est le meilleur contrat ou l’un des trois meilleurs parmi les clubs européens partis en tournée en Asie ou en Amérique du Nord cet été. En attendant également de possibles futures retombées, en signant pourquoi pas avec un sponsor japonais dans les prochains mois », rapporte L’E. Très sollicités, les Parisiens essayent de satisfaire tout le monde (hôtes et fans locaux), malgré les conditions climatiques compliquées pour les organismes des joueurs. « Tu récupères moins bien et le corps chauffe et se fatigue plus vite », dit-on au club, sans vouloir chercher d’excuses.

Et ce mercredi, le PSG a décidé d’écourter sa tournée au Japon et de rentrer plus tôt que prévu à Paris afin de préparer au mieux le Trophée des Champions (face au FC Nantes le 31 juillet en Israël). Initialement, les Rouge & Bleu devaient rejoindre directement Tel-Aviv depuis le Japon le 28 juillet. Finalement, le club de la capitale va rentrer à Paris dès la fin de son match face au Gamba Osaka (25 juillet), ou au plus tard le 26. « ­L’objectif étant de passer trois jours au Camp des Loges, les 27, 28 et 29, avant de redécoller pour Tel Aviv le 29. »

Le quotidien sportif rapporte que le dossier Gianluca Scamacca (23 ans) est en stand-by. Érigé comme la piste prioritaire de Luis Campos pour renforcer l’attaque parisienne, ce dossier s’est refroidi ces derniers jours. En effet, les dirigeants parisiens ne souhaitent toujours pas surpayer les joueurs et ne veulent pas répondre aux exigences de Sassuolo, qui demande 50M€ pour son attaquant de 23 ans. « Joints hier, les dirigeants italiens ont indiqué que le deal avec Paris était toujours ‘ouvert’. » Une offre de 40M€ plus des bonus pourrait relancer les discussions, mais pour l’heure, le board des Rouge & Bleu ne compte pas atteindre ces chiffres. En effet, le club de la capitale se concentre actuellement sur Nordi Mukiele sous la forme d’un prêt avec option d’achat, ce qui prouve que le club « ne dispose pas d’une surface financière extensible. » De plus, les décideurs parisiens souhaitent avant tout dégraisser leur effectif avec le départ des indésirables. En ce sens, le dossier Scamacca est en stand-by et d’autres pistes sont activées pour ce poste, rapporte L’Equipe.

Toujours au rayon mercato, le quotidien sportif indique que l’AS Roma pousse pour obtenir Georginio Wijnaldum. En difficulté au PSG depuis son arrivée l’été dernier, le milieu de 31 ans « fait l’objet d’une cour assidue de la part de l’AS Roma. » Les deux clubs sont en négociations depuis quelques jours, mais « l’équation financière est difficile à résoudre. » De son côté, le joueur a fait part de sa volonté de rejoindre le club romain.

Chez les Féminines du PSG, deux milieux de terrain ne sont pas désirées pour faire partie de l’effectif de la saison 2022-2023. En effet, en fin de contrat depuis le 30 juin dernier, Aminata Diallo ne sera pas prolongée par la direction parisienne. Ce choix a surpris en interne et notamment chez certaines de ses coéquipières. « Joint, le club indique que cette décision est le fruit d’une réflexion sportive et conteste le fait qu’il se soit engagé à la prolonger auprès de certaines de ses coéquipières. » Autre absente lors de la reprise de l’entraînement : Kheira Hamraoui. Encore sous contrat jusqu’en 2023, la milieu de 32 ans « n’est plus la bienvenue au club. » Le board du PSG tente de se séparer de l’internationale française. De son côté, la joueuse est déçue et surprise de cette décision tardive, mais elle entend honorer sa dernière année de contrat. En attendant, elle s’entraîne en marge du groupe.

L’Equipe rapporte aussi que Gérard Prêcheur sera le nouvel entraîneur des Féminines du PSG et est déjà présent à la reprise de l’entraînement. Mais tant que la situation de Didier Ollé-Nicolle ne sera pas réglée, son officialisation devra attendre. Alors qu’un contrat de deux ans était annoncé dans un premier temps, l’ancien coach de l’OL « s’est vu proposer finalement un bail d’une saison (avec une année en option en fonction des résultats en Ligue des champions). »

De son côté, Le Parisien revient sur la journée du jeudi des joueurs du PSG au Japon. En compagnie de Teddy Rinner, les Rouge & Bleu ont enfilé le kimono et se sont essayés au judo. « Sept membres de l’effectif ont eu la chance d’être initié par des légendes de la discipline » dans le kodokan de Tokyo : Marquinhos, Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Juan Bernat, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Dans un premier temps, les cinq premiers cités ont pu visiter le musée consacrée à la discipline. Arrivés plus tard et à l’improviste, les deux internationaux français ont directement enfilé le kimono. Marquinhos a été le premier à fouler les tatamis. « Pédagogue, le maître lui apprend comment passer un ippon seoi nage (projection d’épaule), en acceptant de jouer les sparring-partners, avant d’inverser les rôles et de faire ‘valser’, tout en douceur, le Brésilien sur son dos. » Kylian Mbappé, Thilo Kehrer, Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe se sont ensuite prêtés au jeu dans la bonne humeur et avec le sourire. Une ambiance générale appréciée par Teddy Riner : « Ce genre de moment est vraiment cool. C’est un échange qui fait plaisir, encore plus ici là où le judo a commencé, sur ce tatami que j’ai foulé maintes et maintes fois. Partager ça avec eux, c’est vraiment cool », a déclaré le décuple champion du monde, membre du PSG Judo.