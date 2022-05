Vendredi soir, en ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le RC Strasbourg et le PSG ont offert un match prolifique en buts au Stade de la Meinau. Alors qu’ils menaient 3-1 à un quart d’heure de la fin, les Rouge & Bleu ont craqué et ont fini par être rejoints dans le temps additionnel pour un score final de 3-3. Le club de la capitale enchaîne ainsi un deuxième nul d’affilée après celui face au RC Lens (1-1). Mais les Parisiens ont pris un point d’avance sur leur dauphin. Opposé à l’OL en conclusion de cette journée, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné sur sa pelouse (0-3) et reste sous la menace du Stade Rennais et de l’AS Monaco. En effet, ses deux poursuivants se sont facilement imposés ce week-end. Le club breton a remporté son match contre l’AS Saint-Etienne (2-0) grâce à un doublé de Lovro Majer, tandis que les Monégasques ont enchaîné une septième victoire de rang en championnat face à l’Angers SCO (2-0). Ainsi, les deux formations reviennent à trois points de la 2e place.

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’OGC Nice s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face à des Girondins de Bordeaux qui s’approchent de plus en plus de la relégation. De son côté, le champion de France 2021, le LOSC, a sombré dans l’Aube (0-3). En effet, les Lillois se sont lourdement inclinés face à Troyes sur trois penalties concédés et en étant réduits à neuf suite aux expulsions de Renato Sanches et Burak Yilmaz. Concernant le FC Metz, il reste dans toujours la zone rouge. Alors qu’ils menaient 2-0 à dix minutes de la fin du match, les hommes de Frédéric Antonetti ont été rejoints par le Montpellier Hérault pour un score final de 2-2. À noter le nouveau but d’Arnaud Kalimuendo, sur penalty, lors du match nul du RC Lens face au FC Nantes (2-2). Son 11e but en Ligue 1 cette saison.

Avec ce match nul prolifique face au RC Strasbourg (3-3), le PSG est toujours la meilleure attaque du championnat (79 buts) devant le Stade Rennais (77) et l’Olympique Lyonnais (59). Concernant le classement des meilleures défenses, les Rouge & Bleu sont deuxièmes (34), derrière l’OGC Nice (29) et devant l’AS Monaco (35). Pour leur prochain match, les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront Troyes au Parc des Princes (dimanche 8 mai à 20h45 sur Prime Video), à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1.

Résultats de la 35e journée de Ligue 1

RC Strasbourg / PSG (3-3)

RC Lens / FC Nantes (2-2)

Stade Rennais / AS Saint-Etienne (2-0)

Troyes / LOSC (3-0)

Stade Brestois / Clermont Foot (2-0)

FC Lorient / Stade de Reims (1-2)

AS Monaco / Angers SCO (2-0)

Montpellier HSC / FC Metz (2-2)

Girondins de Bordeaux / OGC Nice (0-1)

OM / OL (0-3)

Classement Ligue 1