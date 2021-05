Hier soir, lors de la défaite contre Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions (2-0), Angel Di Maria a perdu ses nerfs et a été expulsé en écrasant la cheville de Fernandinho après une énième provocation du Brésilien qui n’a reçu aucun carton. Sur cette action, un journaliste de CBS – Jim Beglin – a critiqué El Fideo en parlant de “tempérament latino.” A l’antenne, il a alors présenté ses excuses. “Lorsque Di Maria a été expulsé, je l’ai décrit en utilisant le mot Latino. Pour quiconque s’est senti offensé, je m’excuse. Je m’excuse sincèrement.” Quelques heures après sa déclaration, Jim Beglin a de nouveau tenu à s’excuser sur son compte twitter. Je m’excuse pour ma remarque culturellement insensible. J’ai utilisé à tort un stéréotype racial. C’était inapproprié et inacceptable. Les mots ont un fort impact et je comprends parfaitement la sévérité de ce que j’ai dit quand Angel Di Maria a été expulsé.“