En concédant le nul sur sa pelouse contre Lens ce week-end (1-1), le PSG a officiellement remporté le titre de champion de France, le 10e titre de son histoire. Un titre qui intervient dans un contexte particulier avec la saison décevante et la gronde des supporters. L’Equipe du Soir s’est demandé si ce titre était sans saveur pour les Rouge & Bleu. Pour Jérôme Alonzo, c’est non.

« Pour moi, c’est le titre d’un seul homme. Pour moi cette année, c’est le titre de Kylian Mbappé. Il a tenu le PSG d’août à maintenant. Et quand bien même j’ai été déçu, quand bien même il y a eu parfois des manquements, directions, joueurs, staff, ne serait-ce que pour ce qu’a fait ce garçon, de gagner le titre pratiquement tout seul, et bah rien que pour ça, il a de la saveur, lance l’ancien gardien. J’ai vu ce garçon faire cette saison-là dans un contexte très particulier après l’Euro, un transfert avorté, même un rêve avorté. Il a dit, vous allez voir je suis là. […]Il l’a fait et il ne l’a pas fait seulement deux mois, il l’a fait d’août à avril. Le mec a jamais baissé d’un centimètre. Rien que pour ça, rien que pour lui, ça a de la saveur.«