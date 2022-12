Depuis le match contre Auxerre le 13 novembre dernier (5-0), les joueurs du PSG non concernés par la Coupe du Monde sont en vacances. Ils doivent reprendre le chemin de l’entraînement en début de semaine prochaine. Mais comme Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz, un autre joueur est actuellement présent au Camp des Loges.

Le PSG retrouvera le chemin des terrains le 28 décembre prochain avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Les joueurs qui ne sont pas concernés par la Coupe du Monde sont attendus au Camp des Loges en début de semaine prochaine. Ils vont entamer la préparation pour la deuxième partie de saison, avec des matches amicaux – au sein du centre d’entraînement parisien – contre le Paris FC (16 décembre, 11 heures) et Quevilly Rouen (21 décembre, midi). Mais certains parisiens ont déjà repris le chemin du Camp des Loges.

Hugo Ekitike présent au Camp des Loges

Plus tôt dans la semaine, Presnel Kimpembe, qui a du déclarer forfait pour la Coupe du Monde en raison d’une blessure au tendon d’Achille, et Fabian Ruiz, blessé aux adducteurs contre la Juventus Turin, avaient pris le chemin du Camp des Loges afin de poursuivre leur rééducation. Ce vendredi matin, c’est un autre joueur du PSG qui a partagé sa présence au centre d’entraînement de Saint-Germain-en-Laye via sa story Instagram, Hugo Ekitike. Ce n’est pas une première pour l’ancien du Stade de Reims. Après la victoire contre Lorient le 6 novembre dernier (1-2), Christophe Galtier avait accordé trois jours de repos. L’attaquant était présent au Camp des Loges un jour avant la reprise officielle.