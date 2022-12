Un concurrent en moins dans le dossier Endrick pour le PSG ?

Endrick est le nouveau phénomène du football brésilien. Le jeune attaquant de Palmeiras (16 ans), attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe, dont le PSG. Mais un club intéressé par le Brésilien se serait retiré de la course.

A seulement 16 ans, Endrick joue déjà avec l’équipe professionnel de Palmeiras. L’attaquant, annoncé comme la nouvelle pépite du football brésilien, attise les convoitises des plus grands clubs. Le PSG, Chelsea, le Real Madrid et le FC Barcelone aimeraient l’attirer. Ces dernières semaines, les rumeurs indiquaient qu’un seul club était passé à l’action dans ce dossier, le Paris-Saint-Germain. Les dirigeants parisiens auraient fait une première offre à leur homologue auriverde. Une offre qui pourrait atteindre les 80 millions d’euros bonus compris.

Le FC Barcelone pessimiste dans ce dossier

Ce vendredi matin, Mundo Deportivo évoque ce dossier et explique que l’un des concurrents pourrait abandonner, le FC Barcelone. Les dirigeants catalans n’y croiraient plus trop, estimant qu’Endrick a déjà donné son accord à un autre club. Le quotidien sportif barcelonais indique aussi que le Barça aurait du mal à s’aligner financièrement sur la concurrence. Comme indiqué plus haut, le PSG aurait déjà dégainé une offre pour le prodige de 16 ans. Pour rappel, Endrick ne peut pas quitter le Brésil avant ses 18 ans.