Après la victoire du PSG contre Lorient ce week-end (1-2), Christophe Galtier a accordé trois jours de repos à ses joueurs. Les Parisiens retrouveront le Camp des Loges jeudi matin afin de préparer la réception d’Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Mais un joueur s’est entraîné au Camp des Loges ce mardi après-midi.

Titulaire contre Lorient ce week-end, Hugo Ekitike a réalisé une bonne performance pour sa deuxième titularisation de la saison. Passeur décisif sur le but de Neymar, le jeune attaquant (20 ans) commence à gratter du temps de jeu ces dernières semaines. Sur le banc lors des trois premières journées de Ligue des Champions, il est entré en jeu lors des trois dernières journées pour 49 minutes de jeu. En Ligue 1, il a été convoqué lors des 14 matches et a participé à huit matches, pour deux titularisations (208 minutes). Malgré un début difficile sous le maillot Rouge & Bleu, son ancien président – Jean-Pierre Caillot – ne s’inquiète pas pour lui.

Présent au Camp des Loges ce mardi

Afin de continuer à travailler et d’avoir plus de chance d’entrer plus souvent dans la rotation de Christophe Galtier. Hugo Ekitike était présent ce mardi au Camp des Loges. L’ancien rémois a divulgué ça sur sa story sur Instagram. Une initiative qui devrait plaire à son entraîneur. Pour rappel, les joueurs du PSG doivent reprendre l’entraînement jeudi matin.