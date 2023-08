En plus des joueurs du loft, le PSG cherche aussi une porte de sortie pour certains jeunes de son effectif, à l’image de Noha Lemina qui se dirige vers un prêt cette saison.

À quelques jours de la fin du mercato, le PSG doit encore dégraisser son effectif. À ce jour, le club parisien a réussi à se séparer de Mauro Icardi, Neymar Jr, Leandro Paredes, Eric Dina Ebimbe, El Chadaille Bitshiabu, Abdou Diallo et Renato Sanches (prêt à l’AS Roma) et espère boucler les départs de Marco Verratti, Juan Bernat et Hugo Ekitike avant le 1er septembre prochain. Mais, les Rouge & Bleu cherchent aussi des portes de sortie à quelques jeunes de l’effectif. Présent avec le groupe professionnel lors de la tournée estivale en Asie, Noha Lemina est depuis retourné s’entraîner avec les U19 du PSG.

Le PSG attend la décision de Lemina

Sous contrat jusqu’en 2025 avec son club formateur, l’ailier de 18 ans pourrait être prêté dans la dernière ligne droite de ce mercato estival. Dans le viseur de plusieurs clubs, le natif de Libreville pourrait s’aguerrir dans un championnat étranger. En effet, selon les dernières informations du Parisien, Noha Lemina fait l’objet d’un intérêt de la Sampdoria de Gênes, qui évolue en Serie B en Italie. « Le club italien a approché le PSG pour l’accueillir en prêt. Une possibilité qui reste soumise à la décision du joueur. » De leur côté, les champions de France en titre sont ouverts à cette possibilité mais attendent encore le retour du joueur, qui ne devrait plus tarder.

L’Equipe confirme cette information et précise que ce prêt ne devrait pas être assorti d’une option d’achat. Une destination qui pourrait permettre à l’international U17 français de poursuivre sa progression après une saison 2022-2023 aboutie avec les U19 du PSG (23 matches, 13 buts et 2 passes décisives).