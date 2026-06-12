Tribune CS – Canada / Bosnie-Herzégovine

Ce vendredi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), le Canada, l’un des pays hôtes, affronte la Bosnie-Herzégovine pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

Après le Mexique jeudi, un autre des trois pays hôtes fait son entrée en lice ce vendredi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1) pour la Coupe du monde 2026. Après la cérémonie d’ouverture au BMO Field de Toronto, le Canada affronte la Bosnie-Herzégovine pour son premier match du groupe B. Pour cette rencontre, le sélectionneur Jesse Marsch a décidé de titulariser son joueur star : Jonathan David. En face, la Bosnie peut s’appuyer sur des joueurs cadres comme son capitaine, Sead Kolasinac.

Le XI du Canada : Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Koné, Eustáquio (c), Millar – Oluwaseyi, David

: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Koné, Eustáquio (c), Millar – Oluwaseyi, David Le XI de la Bosnie : Vasilij – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (c) – Tahirovic, Basic, Bajraktarevic, Memic – Demirovic, Lukic