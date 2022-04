De Almeida ne perd pas espoir pour le championnat

Après une trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvent la compétition ce samedi avec la réception – au Stade Georges Lefèvre – d’Issy (16h35 sur Foot+), à l’occasion de la 19e journée de D1 Arkema. Et lors de ce derby francilien, les Parisiennes devront s’imposer pour espérer croire encore à un sacre national. Même si les Rouge & Bleu comptent 5 points de retard sur l’Olympique Lyonnais (52 points contre 47), à 4 journées de la fin, la défenseure des Féminines du PSG – Elisa De Almeida – croit toujours aux chances de sa formation de conserver son titre de champion de France, comme elle l’a expliqué dans un entretien à PSG TV.

« Quel regard portes-tu sur la saison jusqu’ici ? Un regard vraiment positif. Je pense que l’on répond pour l’instant aux attentes. Après, c’est vrai qu’en championnat, on a fait quelques petits faux pas, mais tout n’est pas perdu. On ne perd pas espoir. On veut aussi aller au bout en Champions League, et idem en Coupe de France. C’est pareil, on veut aller chercher la coupe ! »

Dans cet entretien au site officiel du club, Elisa de Almeida a également été questionnée sur l’état d’esprit du groupe à l’approche de ce derby francilien face GPSO 92 Issy, 9e du championnat. « On sait que ça va être compliqué de se remettre dedans directement après une trêve internationale, mais on se doit de gagner ce match, de revenir, de se reconcentrer sur le club. On est dans un bon état d’esprit et une bonne période. Il faut rester focalisées car je pense que tout peut arriver dans le football, en positif comme en négatif. »

Programme 19e journée de D1 Arkema

Vendredi 15 avril 18h30 : Paris FC / Montpellier HSC

Samedi 16 avril 14h30 : ASJ Soyaux Charente / Stade de Reims 14h30 : AS Saint-Etienne / EA Guingamp 14h30 : Dijon FCO / Girondins de Bordeaux 16h35 : Paris Saint-Germain / GPSO 92 Issy

Dimanche 17 avril 14h45 : FC Fleury 91 / Olympique Lyonnais



Classement