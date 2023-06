Un souhait de Neymar de retourner au FC Barcelone ?

Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar ne serait pas contre quitter le PSG cet été. Ses dirigeants ne s’opposent pas non plus à un départ. Le Brésilien (31 ans) aimerait retourner au FC Barcelone.

Comme trop souvent depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar a été gravement blessé et a manqué une grosse partie de la saison 2022-2023. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, il serait placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, qui comptait déjà s’en séparer l’été dernier. Mais son salaire pourrait poser un problème. Du côté de l’international brésilien, alors qu’honorer son contrat Paris ces derniers mois, les derniers évènements autour du club et les supporters qui se sont présentés chez lui l’ont poussé à revoir ses plans. Il souhaiterait quitter le champion de France et aimerait revenir au FC Barcelone selon les informations de Sport.

Neymar prêt à baisser son salaire

Le quotidien sportif catalan explique que le numéro 10 du PSG se serait offert au FC Barcelone et serait très heureux de revenir en Catalogne. Alors qu’il comptait sur le retour de Lionel Messi, le Barça activerait ses plans B et Neymar ferait partie de cette liste. Selon Sport, le champion d’Espagne souhaiterait recruter une star cet été. Xavi aurait déterminé les priorités de recrutement. Un deuxième buteur derrière Robert Lewandowski mais aussi un milieu de terrain, et un ailier. Capable de joueur deuxième attaquant, meneur de jeu ou ailier gauche, Neymar coche plusieurs cases. Sport explique tout de même que ce dossier s’annonce compliqué en raison de son salaire très élevé et de l’indemnité que le PSG pourrait demander pour son numéro 10. Le quotidien sportif catalan conclut en expliquant que Neymar serait prêt à baisser son salaire pour retrouver le Barça.

