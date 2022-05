Darwin Nunez réalise une belle saison sous le maillot du Benfica (41 matches, 34 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues). L’international uruguayen devrait quitter le Portugal cet été et est dans le viseur des plus grands clubs d’Europe. Son nom a été associé au PSG comme possible remplaçant de Kylian Mbappé. Il a récemment changé d’agent pour entrer dans le giron de Jorge Mendes, super agent qui a notamment Cristiano Ronaldo comme client. Comme le rapporte RMC Sport, cela n’a pas empêché « une agence anglaise d’être mandatée par certains clubs pour tenter de le faire venir. »

Darwin Nunez a déjà refusé deux clubs de Premier League

Selon les informations du média sportif, l’agence a eu un contact avec le PSG via Nasser al-Khelaïfi. « Les deux parties ne sont néanmoins pas entrées dans une phase concrète de négociations. » Parmi les clubs qui se sont positionnés, il y a Manchester United et Newcastle. Mais Darwin Nunez a refusé les avances des deux clubs de Premier League, en raison de leur non-présence en Ligue des Champions. Les Red Devils étaient prêts à offrir 80 millions d’euros pour s’offrir ses services.