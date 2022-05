Intérêt du PSG confirmé pour Darwin Nunez

Les dates du prochain mercato sont connues : celui-ci ouvrira ses portes le 10 juin prochain. Et à un peu moins d’un mois de ce rendez-vous très attendu par tous les observateurs, les différentes écuries européennes commencent à placer leurs pions. En ce qui concerne le PSG, de nombreux noms circulent avec plus ou moins d’insistance.

Le secteur le plus évoqué est sans conteste celui du milieu de terrain où les pistes Aurélien Tchouameni ou Paul Pogba accaparent l’espace médiatique. En défense, Kalidou Koulibaly a récemment été annoncé dans le viseur parisien. Enfin, l’attaque reste très certainement l’un des grands flous avant l’ouverture du marché des transferts du côté du PSG.

Des pourparlers avec Jorge Mendes ?

En effet, le principal dossier dans ce secteur concerne la prolongation de Kylian Mbappé. Libre de tout contrat en juin prochain, le joueur phare du PSG n’aurait toujours pas arrêté sa décision alors qu’à Madrid la confiance serait apparemment de mise pour sa venue. Dans l’état actuel des choses, le club de la capitale ne devrait pas bouger avant d’avoir la réponse définitive de l’ancien monégasque, nous indique Santi Aouna. Pourtant, Leonardo aurait quelques idées afin de renforcer l’attaque parisienne. Ainsi, le directeur sportif auriverde aurait récemment échangé avec un certain Jorge Mendes, l’un des agents les plus influents de la planète football. L’occasion d’évoquer deux dossiers en particulier et notamment celui menant à Darwin Nunez, l’avant-centre de 22 ans du SL Benfica. Le PSG serait donc bien sur les rangs et aimerait faire de l’Uruguayen le remplaçant de Mauro Icardi, plus que jamais sur le départ cet été.

Mais ce n’est pas tout, toujours selon Santi Aouna, en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait considérer la piste Joao Felix avec grande attention. Le Portugais de 22 ans, transfuge de Benfica à l’été 2019 pour la coquette somme de 120 millions d’euros, connait quelques désagréments sous le maillot des Colchoneros et pourrait bien se laisser tenter par un nouveau challenge lors de la prochaine fenêtre des transferts.