Les conditions de Lionel Messi pour prolonger au PSG

L’été approchant, le PSG va devoir gérer de nombreux dossiers. Sur le haut de la pile se trouve notamment les cas de Lionel Messi et de Sergio Ramos.

La saison du PSG est presque terminée si l’on se base sur les objectifs purement sportifs. Plus de Coupe de France ni de Ligue des Champions et une avance très confortable en Ligue 1, résultat : une fin d’exercice avec un suspense moindre. Un état de fait regrettable, mais qui permettra au moins aux dirigeants rouge et bleu de plancher sur la suite des opérations avec un peu plus de sérénité. Du moins, on l’espère…

Lionel Messi attend de voir

Dans ces diverses missions à mener à bien se trouve l’évolution de l’effectif du PSG. En ce sens, l’avenir de Lionel Messi et de Sergio Ramos est en suspens. Le premier attend un signe de sa direction pour prolonger, le second serait légèrement plus dans l’expectative. Marca nous explique notamment que la Pulga aurait fait le choix de la patience. Il attendrait de voir comment évolueront les choses.

L’ancien barcelonais espérerait avoir certaines garanties sportives afin de poursuivre l’aventure au sein de l’équipe la plus compétitive possible. Des doutes subsistent à ce niveau, forcément, le FPF veillant toujours au grain. En outre, le futur choix de QSI en ce qui concerne Christophe Galtier pourrait également jouer un rôle. Est-ce que le coach parisien restera en poste ? Et si non, qui pour le remplacer ? Il faut bien reconnaître qu’après une énième désillusion sur la scène continentale, le flou reste total sur la démarche qu’adoptera le PSG. Marca conclut en indiquant qu’une approche d’Al Nassr a bien eu lieu mais que l’Argentin n’est nullement intéressé par cette possibilité.