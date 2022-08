Féminines – Berglind Bjorg Thorvaldsdottir s’engage au PSG

Avec l’absence longue durée de Marie-Antoinette Katoto, blessée au genou, les Féminines du PSG devaient se renforcer en attaque pour la saison 2022-2023. Et comme annoncé par Le Parisien ces dernières heures, un renfort était attendu. Et ce jeudi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Berglind Björg Thorvaldsdottir. L’Islandaise de 30 ans a paraphé un contrat de deux saisons avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2024.

« Cela a toujours été un de mes rêves »

Par le passé, l’attaquante avait déjà évolué en France et plus précisément au Havre lors de la saison 2020-2021. Via le site officiel du club, l’ancienne joueuse du SK Brann (en Norvège) s’est exprimée sur sa signature au PSG : « Devenir une joueuse de cet énorme club qu’est le Paris Saint-Germain est un sentiment incroyable. Cela a toujours été un de mes rêves, je suis donc vraiment heureuse d’être ici (…) Mes objectifs de la saison ? Gagner autant que possible ! J’arrive dans un club qui est habitué à gagner. C’est ce que je recherche. J’ai aussi hâte d’être sur le terrain et de voir tout le monde dans les tribunes. Je suis impatiente de découvrir ça ! » Pour rappel, ce dimanche 28 août (21h), les Féminines du PSG affronteront l’Olympique Lyonnais au Trophée des Championnes.