Les chiffres à retenir avant Pays de Cassel / PSG

Ce lundi, le PSG se déplace dans le Nord de la France pour y défier les amateurs de Pays de Cassel en marge des 16es de finale de Coupe de France. Et à quelques heures de ce coup d’envoi (20h45, beIN SPORTS 1), le club parisien a partagé plusieurs chiffres liés à cette rencontre via son site officiel.

Le PSG disputera son 16e de finale de Coupe de France face à l’équipe de R1 de Pays de Cassel ce lundi soir. Au tour précédent, les hommes de Christophe Galtier se sont défaits de Châteauroux, non sans mal (1-3). Pour cette partie, le coach parisien devrait aligner un onze de départ plutôt compétitif, avec les présences de Kylian Mbappé et Neymar Jr notamment.

Un bilan très favorable en Coupe de France pour le PSG

En termes de chiffres, c’est, bien entendu, la toute première fois que le PSG et le Pays de Cassel s’affrontent. Plus généralement, ce sera le 249e match au sein de cette compétition. Le bilan rouge et bleu est largement positif avec un total de 177 succès, 30 nuls et 41 revers. Une rencontre qui aura d’ailleurs lieu au stade du RC Lens, le stade Bollaert-Delelis. Et jouer à l’extérieur en Coupe de France, cela réussit plutôt bien au PSG avec une série en cours de 24 qualifications en terrain hostile. La dernière défaite loin du Parc des Princes en Coupe de France remonte ainsi au 17 avril 2013. C’était face à l’Évian TG (1-1, 1-4 TAB). En 16es de finale, le PSG compte 37 qualifications pour 10 éliminations. La dernière élimination du PSG en 16es de finale de Coupe de France date du 22 janvier 2014 et un match contre Montpellier au Parc des Princes (1-2).