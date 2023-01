Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 22 janvier 2023. Les états physiques de Neymar et Kimpembe inquiètent, le Pays de Cassel impatient d’affronter les Rouge & Bleu, une équipe compétitive alignée par Galtier en Coupe de France, que vaut Milan Skriniar en défense centrale…

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des nouvelles de l’état physique de quelques cadres de l’effectif de Christophe Galtier, à 23 jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Depuis l’été dernier, cette période post-Coupe du monde avait déjà été perçue comme un moment charnière par le duo Campos-Galtier. « Elle l’est peut-être plus que prévue. Le staff mène une réflexion autour de l’animation qui aboutit, actuellement, à l’installation d’un schéma à quatre défenseurs, avec un milieu en losange », rapporte L’E. Cependant, l’état physique de certains joueurs vient contrarier les plans et les foyers d’inquiétudes sont nombreux. Le premier concerne la cheville de Neymar Jr, victime d’une entorse lors du Mondial au Qatar. « Le Brésilien éprouve les pires difficultés à retrouver du rythme. Les infiltrations subies lors du Mondial pèsent et font douter. » En interne, on s’interroge sur le délai nécessaire pour que le numéro 10 retrouve sa forme optimale. Des doutes qui concernent également Presnel Kimpembe. La blessure au tendon d’Achille du Titi ne semble pas anodine « et intervient après plusieurs années où le champion du monde ressentait des douleurs dans cette zone. » La seule véritable éclaircie du moment est le prochain retour à l’entraînement collectif de Marco Verratti.

Le quotidien sportif se penche aussi sur le 16e de finale entre le Pays de Cassel et le PSG, qui se déroulera ce lundi (20h45 sur beIN SPORTS). Une rencontre spéciale pour deux joueurs du club de Régional 1, Alexis Zmijak, défenseur et capitaine, et Clément Boudjema, milieu relayeur. En effet, ils seront adversaires des Rouge & Bleu mais restent des grands passionnés du club parisien en étant notamment des ultras actifs en Tribune Auteuil. « Depuis deux saisons, les deux coéquipiers concilient tant bien que mal leurs vies privées et sportives avec leur passion du Paris-Saint-Germain. Ce ne sont pas les seuls amateurs du Pays de Cassel à suivre de près l’équipe parisienne. Mais eux sont adhérents ultras et cartés. » Les deux joueurs consacrent un budget important pour suivre leur passion avec chaque billet approchant les 100€, voire le double lors des matches de gala. Une rencontre qui sera donc le match d’une vie pour les deux joueurs amateurs. « J’appartiens au collectif des ultras du virage Auteuil. Impossible de nous abonner en raison de nos occupations. On achète des places plus onéreuses sur le deuxième marché. Mais on aime vivre les matches debout au coeur d’Auteuil, pour chanter et encourager notre équipe », déclare Alexis Zmijak. De son côté, Clément Boudjema ne voudra pas blesser les Parisiens avant le match face au Bayern : « Se retrouver de la tribune à joueur face à eux, c’est inimaginable. On jouera à fond sans chercher à blesser personne. On essayera de faire abstraction du contexte. Cette gestion des émotions, ce sera une première pour moi (…) J’ai une telle admiration et un tel respect pour des joueurs comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi. On n’est pas des bouchers. On sait aussi se gérer. »

De son côté, Le Parisien revient sur les dernières déclarations de Christophe Galtier en conférence de presse. Et le coach parisien compte bien aligner une équipe compétitive pour le match face au Pays de Cassel ce lundi. Après quelques jours dans le Golfe persique pour le Qatar Winter Tour 2023, les joueurs parisiens ont retrouvé le froid du Camp des Loges ce samedi pour préparer ce 16e de finale de Coupe de France. « Une opposition que Galtier prend très au sérieux et pour laquelle il alignera une équipe ‘très compétitive’ comme il l’a annoncé en conférence de presse. » Et il compte bien faire jouer ses joueurs cadres lors de cette rencontre. Ainsi, le trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé, devrait bien être du voyage à Lens. « La meilleure équipe possible sera alignée lundi, je veux retrouver des automatismes, de l’intensité, il n’y a aucune raison, et ce serait même un peu stupide, de faire un certain turn-over. Faire jouer les jeunes ? Il y a la possibilité des cinq changements et on verra l’évolution du score. Mais je ne peux pas avoir dit il y a quelques jours que l’on a besoin de travailler ensemble et mettre finalement une équipe composée en majorité de jeunes joueurs », a notamment déclaré le coach parisien devant les journalistes ce samedi.

Enfin, Le Parisien se demande pourquoi le PSG a fait de Milan Skriniar sa priorité en défense centrale. Dans le viseur du club parisien durant tout le mercato estival, le défenseur de l’Inter Milan pourrait rapidement rejoindre les champions de France en titre. Après avoir clamé son amour pour les Nerazzurri, le Slovaque de 27 ans aurait finalement refusé les dernières offres de prolongation de contrat de ses dirigeants. Et à ce jour, seul le club parisien peut « répondre aux exigences du joueur qui réclame entre 8 et 9 millions d’euros annuels. » Reste désormais à savoir quand le défenseur central pourra rejoindre les Rouge & Bleu. Une arrivée dès cet hiver reste une possibilité, mais l’Inter, en difficulté financièrement, ne compterait pas s’en séparer pour moins de 20M€.

Mais que vaut réellement Milan Skriniar ? « Il est de la trempe des Chiellini. Antonio Conte (coach de l’Inter de 2019 à 2021) en a fait un défenseur parfait pour une défense à trois », assure le journaliste spécialiste de l’Inter de la Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello. Consultant de la Serie A sur beIN SPORTS, l’ancien Parisien, Grégory Paisley, met en avant les qualités physiques du Slovaque : « Il est solide, puissant et il envoie dans chaque contact. C’est une machine physique qui a du tempérament et qui force le respect par sa force. Même s’il n’est pas ultra rapide, il ne tire pas la charrette et sent bien les coups. Il est très fort dans toutes les actions qui viennent de face. » Cependant, Grégory Paisley note un changement d’attitude chez le joueur depuis quelques temps : « Depuis la saison dernière, je le trouve un peu plus nerveux. Est-ce en corrélation avec son transfert à Paris et sa situation ? Je ne sais pas. Mais il s’énerve vite, c’est un peu surprenant. Il est capable de coller un tampon à 70 m de son but à un attaquant, ce qu’il ne faisait pas avant. Ce Skriniar-là, il rentrera dans le rang à Paris. Il doit reprendre ses esprits et retrouver de la sérénité. S’il arrive dans un environnement plus calme, peut-être que son cerveau va se remettre à l’endroit. »