Vasseur (OL) : “C’est une réalité que le PSG progresse”

Après une dizaine de jours sans compétition en raison de quelques cas de Covid-19, les Féminines du PSG affronteront l’Olympique Lyonnais ce mercredi (18h sur beIN SPORTS 2, RMC Sport 1 et RMC Story) au Parc des Princes, dans le cadre du quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Un choc entre les deux formations françaises. À la veille de cette affiche, l’entraîneur des Lyonnaises, Jean-Luc Vasseur, s’est exprimé en conférence de presse, dans des propos rapportés par le site officiel des Gones. Il pourra notamment compter sur les retours d’Amandine Henry et Eugénie le Sommer.

“Un PSG plus fort ? On est tenant du titre, la saison est en cours, je ne vais pas empêcher les gens de penser ce qu’ils veulent. On doit répondre à des absences de longue date et on essaie de garder nos standards qui sont toujours élevés. C’est une réalité que le PSG progresse, c’est une super affiche et un moment qu’on attends tous de pouvoir disputer et gagner”, a exposé Jean-Luc Vasseur lors du point presse d’avant-match. “On va tout faire pour être en demi-finale. C’est une compétition qu’on adore. On est sur 5 titres consécutifs et on veut aller chercher ce 6ème titre. C’est une compétition qui permet aux filles de se transcender. Il faudra frapper fort pour passer. On a affaire à deux grandes équipes, ça devrait être le quart de finale le plus relevé.”

En conférence de presse, Jean-Luc Vasseur a également été questionné sur le report du match de D1 Arkema entre les deux équipes, qui aurait dû avoir lieu le 13 mars dernier. “On l’a pris sereinement, on est patient, on attendra que les dates sortent, on est prêt et on attend ces moments-là car c’est ça qui nous nourrit aujourd’hui. On a pu travailler et récupérer des joueuses donc c’est plutôt positif. On est tributaire des décisions institutionnelles. Il faudra être motivé et déterminé quand le moment sera venu. On a aussi la possibilité de pouvoir faire entrer 5 joueuses dans cette compétition donc c’est très important.”