Féminines – Luana absente pour PSG / OL (LP)

Ce mercredi à 18 heures (beIN SPORTS 2, RMC Sport 1 et RMC Story), les Féminines du PSG recevront – au Parc des Princes – l’Olympique Lyonnais, dans le cadre du quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Et pour ce choc européen, les Rouge et Bleu ne pourront pas compter sur Luana. Indiscutable depuis le début de saison, la milieu de terrain brésilienne “est out pour le quart de finale” indique Le Parisien via son compte Twitter. Le quotidien francilien ne précise pas la nature de sa blessure mais indique que “des examens complémentaires” auront lieu. Toutes les autres joueuses de l’effectif seront disponibles pour ce quart de finale aller. “Les tests Covid sont tous négatifs.”

Le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez, précise notamment que Sandy Baltimore ne devrait pas débuter la rencontre face à l’OL ce mercredi. L’internationale française vient de faire son retour après avoir contracté la Covid-19.