Ça a été LA bombe de ce jeudi soir, Kylian Mbappé va donc (enfin) annoncer la décision sur son avenir. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français avait déclaré à l’issue de la cérémonie des Trophées UNFP, qu’il avait quasiment fait son choix, et que son avenir sera réglé « bien avant le 28 mai. » Désormais, l’actuel joueur du PSG sait de quoi sera fait son futur… reste à savoir quel jour le déclarer ! Le flou reste (encore) entier… Ce qui n’est pas nouveau avec ce dernier.

Décision dimanche sur Téléfoot… ou samedi !

En effet les médias L’Équipe et RMC Sport ont annoncé plus tôt dans la soirée que Kylian Mbappé allait communiquer son choix ce dimanche lors de l’émission Téléfoot… Mais la radio a rapidement rectifié en expliquant qu’il pourrait finalement communiquer sa décision ce samedi. Ces informations ont été confirmées par Le Parisien qui écrit que les proches de l’international français ont fait savoir que la décision du joueur tomberait finalement pendant le week-end… sans préciser la date. Néanmoins il semblait acquis que cette déclaration n’aura pas lieu sur le plateau de l’émission de football. Mais ce jeudi, ce dossier a pris une autre tournure après minuit…

Retournement de situation… en faveur du PSG ?

À quelques heures de connaitre la décision finale de Kylian Mbappé, la rumeur grandissait sur les réseaux sociaux d’un possible retournement de situation dans ce dossier… et cela a été confirmé par Saber Desfarges. Le journaliste explique sur Twitter que le club de la capitale « a repris la situation en main et se veut plus confiant que jamais. Le vent est en train de tourner, dixit en interne. L’issue est proche, mais Kylian Mbappé n’a toujours pas fait connaître sa réponse définitive au Real Madrid comme au PSG. » De son côté Fabrizio Romano est resté plus évasif en expliquant que l’international français « aura une nouvelle discussion directe et interne avec son camp et sa famille aujourd’hui. Toujours pas de ‘feu vert’ au Real Madrid ou au Paris Saint-Germain. » On imagine bien que la journée de vendredi sera importante dans la suite (et fin) de ce dossier.